Reciben en Las Tunas a enfermera internacionalista tras ayudar a damnificados en Türkiye

Las Tunas.- Con el orgullo de formar parte de la brigada de colaboración internacional cubana en Türkiye, la profesional de Enfermería Taymi Rodríguez Pavón, recibió el reconocimiento de su labor por las máximas autoridades de la Salud Pública de la provincia de Las Tunas, tras arribar al territorio.

En la sede de la dirección provincial de Salud, el Doctor Henry López significó el impacto de la asistencia médica y las experiencias de los protocolos salubristas como parte de la ayuda solidaria de los galenos cubanos.

Con 28 años de experiencia esta enfermera afirmó que « salvar vidas y sentir la gratitud de los pacientes resultó una práctica que marcó cada oportunidad de ejercer la profesión, momentos al servicio de la Enfermería que dignifican la vida.

La representante de la localidad confesó que «todo momento fue gratificante, entre ellos el agradecimiento de los damnificados, una experiencia que resultó difícil por las diferencias culturales e idiomáticas, para lo cual se asistieron de un traductor en la interrelación con los pobladores de la ciudad de Buyukyapalak, tras su ubicación en un centro médico adaptado para las urgencias médicas y procederes de la enfermería.

Los integrantes del Contingente Internacional “Henry Reeve”, plasmaron en el pueblo turco el compromiso altruista de los colaboradores de Cuba, una contribución que recordarán solidarios como Taymi Rodríguez Pavón mediante una bata sanitaria y una postal firmada por el Primer Secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

DIGNIFICAR LA VIDA: MOMENTOS AL SERVICIO DE LA ENFERMERÍA

«El pueblo turco ama al pueblo cubano», así refiere la licenciada Taimy Rodríguez Pavón, al sentir la obligación de compartir su percepción tras vivir fuertes momentos tras los desbastadores terremotos que afectaron al pueblo turco.

«Había una calle como en las novelas, con asientos a ambos lados y al empezar a transitarla nos conmocionamos por la intensidad de los aplausos, comparables a los de la nueve de la noche en la etapa que afrontamos la Covid-19, nos entregamos y todo fue gratificante», así recuerda mientras comparte su actividad en los últimos 28 días distante de sus familiares.

«Siento un honor haber sido una de las cuatro mujeres de la brigada. Cuando me encontraba en colaboración montando casi el último vuelo a México me hicieron la propuesta y sin pensarlo acepté. Llevaba un mes fuera de mi casa y me fui a Türkiye sin despedirme de mi familia.

«No hubo entrevista que no dijera que me sentía orgullosa de ser parte del colectivo del policlínico Gustavo Aldereguía, sentí el orgullo de representar a los enfermeros del país y de mi provincia», manifestó esta fémina quien al llegar a esa nación formó parte de una brigada compuesta por ocho colaboradores y una traductora que trabajó en el pueblo de Buyukyapalak, perteneciente a la provincia de Kahramanmaraş.

Para esta mujer de alta estatura resumir lo vivido no es fácil, «tuvimos días intensos en medio de réplicas de los terremotos, estábamos a mil 200 metros por encima del mar y durante siete días con temperaturas entre 11 y hasta 14 grados bajo cero, haciendo las labores correspondientes con ese pueblo muy sentido, quienes perdieron sus viviendas y se refugiaron en campamentos de campañas, mientras otros pagaron el costo con la vida.

«En ocasiones pensé que el hospital se desplomaría por las innumerables réplicas, pero nunca me sentí sola, contaba con los mensajes de amistades y familiares entre ellos mi papá, que es mi orgullo, y de mi hija, quien en cada momento me recuerda el respeto y el humanismo como profesional de la Salud cubana».

/lrc/

