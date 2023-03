Mabel construye su legado

Las Tunas.- Detrás de las voces de Alina, Mayde, Ana y otras 27 ejecutivas, que diariamente reciben llamadas para dar números telefónicos, orientar a los clientes de la telefonía móvil, informar sobre productos y servicios de Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), está el trabajo anónimo de Mabel Pavón Cruz.

Líder por más de 16 años del Centro de Atención Telefónica (CAT) en Las Tunas, es Mabel una mujer que ama lo que hace.

“Comencé a trabajar en el Ministerio de las Comunicaciones en el 1992 en el Centro de llamadas como operadora nacional, luego pasé a ser jefa de brigada y dos años después empecé como jefa de turno hasta el 2004 cuando llega la digitalización y nos reubican en otros puestos a las de mejores resultados.

«Ahí me desempeñé como operadora de micro, un reto inmenso, pues no era lo que me gustaba, pero era lo que correspondía hacer. En el 2005 salí de licencia de maternidad y abren el 112, que iba a brindar el servicio a nivel regional. Cuando terminé la licencia me ubicaron de jefa del CAT, en diciembre de 2006; ahí he permanecido hasta el día de hoy.

El CAT en Las Tunas presta varios servicios como el 112 (Gestión comercial), 113 (Información de abonados), 118 (Información comercial), atención a usuarios de la Telefonía Móvil y otros.

“Dirigir el CAT ha sido una experiencia única y linda. Me encanta mi trabajo y lo ejerzo con todo el amor del mundo. De hecho, cuando salgo de vacaciones, extraño el ambiente laboral”.

En una sociedad machista en que la mujer por lo general tiene una doble jornada laboral, por la sobrecarga doméstica y de cuidados, dirigir un colectivo femenino es un reto mayor.

«Día a día se nos presentan muchas situaciones con las cuales debemos lidiar. Conflictos personales, grupales… y ahí entra el papel del líder, la empatía que logro con “mis muchachas”, y lo que corresponde implementar como jefes para perfeccionar el trabajo, a pesar de los problemas. Eso nos ha impulsado todos estos años, así hemos obtenido los excelentes resultados que hoy nos reconocen».

En los dos hombres que la esperan en casa, Mabel tiene respaldo seguro.

“Qué bueno saber que tienes un hijo y esposo que te apoyan. El jefe debe ser el primero en todo, y estar disponible cuando lo necesiten, y gracias a ese respaldo con el que cuento en mi hogar he podido salir adelante».

Mabel Pavón es una entre tantas mujeres valiosas del sector de las Comunicaciones, una entre tantas cubanas valiosas. Así se autodefine:

«Trabajadora, apasionada, comprometida, de carácter fuerte… Soy optimista, creo que por muy difícil que sea algo, siempre puede lograrse. Y soy exigente. Me gustan las cosas bien hechas y así preparo a mis reservas. Creo que dejaré un buen legado, me esfuerzo para que así sea».