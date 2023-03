Integran jóvenes escritores de Las Tunas XXIV curso de técnicas narrativas 2023

Las Tunas.- Los jóvenes escritores de Las Tunas Lismary Fernández, Eric Michel Villavicencio y Lester F. Ballester, integran la matrícula correspondiente al XXIV Curso de Técnicas Narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, que iniciará sus actividades en La Habana el presente mes.

Según informó el comité organizador a través de sus cuentas institucionales, se recibieron un total de 142 solicitudes procedentes de todo el país, esta vez con carácter nacional, algo que resultó imposible para el curso precedente a causa de las dificultades impuestas por la pandemia.

Este año también, por vez primera, eliminaron el límite de edad máximo para optar por el curso (40 años), práctica que continuará en lo adelante.

Asimismo, manifestaron: «nos satisface comprobar que el interés por la literatura se mantiene saludable a lo largo y ancho del país, y que si bien no resulta imprescindible para ser escritor transitar por las aulas de un taller literario, un buen número de jóvenes, y otros ya no tanto, valoran la labor del Centro Onelio, no solo para el aprendizaje de las técnicas narrativas, sino además como espacio de socialización de intereses y experiencias en torno al difícil arte de contar historias».

Lismary Fernández es de reciente ingreso a las filas de la Asociación Hermanos Saiz en la filial tunera, mientras, Lester F. Ballester es parte de la organización hace varios años y cuenta con múltiples galardones y la publicación de su primer texto Cuestión de origen; una mención en el XIV Concurso de Minicuentos El Dinosaurio, es su lauro más cercano.

Está previsto que el curso para los participantes de La Habana, Artemisa y Mayabeque comience el mes de marzo, y los de las demás provincias se reunirán en dos o tres encuentros nacionales de una semana de duración cada uno, tentativamente en los meses de abril-mayo, junio-julio y septiembre-octubre.

Los temas serán variados y girarán en torno a la literatura infantil y juvenil, ciencia ficción y fantasía, literatura erótica, policíaca, el humor y el horror, entre otros, así como crítica, narratología, guion, etc.

Una oportunidad para los autores noveles de casa, con el objetivo de continuar estimulando su formación y desarrollo.

