¿Y los precios hasta cuándo?

El tema de los altos precios de los alimentos, y todo tipo de productos y servicios es el asunto más recurrente de los cubanos en general y los tuneros en particular, porque por mucho que se piense y se diga no se ve una solución, por lo menos a corto plazo, que alivie el bolsillo de quienes viven de un salario.

¿Y por qué sucede esto? ¿Cuáles son las causas de tan nocivo problema que afecta a toda la población en general, pero sobre todo aquella considerada vulnerable por sus bajos salarios? ¿Es solo consecuencia de la inflación?

Pues de eso hablamos aquí, en Tiempo de cambio, el podcast de tiempo21, desde Radio Victoria, en Las Tunas, Cuba.

En las entrevistas con la población hay dos que resultan muy interesantes: Hay un primer usuario que asegura que es el Estado el máximo responsable del alza de los precios y además no tiene nada que vender. ¿Será? Él se basa en que es quien aumenta los precios y compite con los privados. Y el segundo tiene una mirada dirigida al Estado pero como el único que puede parar el alza desmedida de los mismos.

Dicen algunos estudiosos del tema que el alza de los precios se debe a que la gente tiene más dinero para gastar y va a demandar más productos, y si la cantidad de bienes y servicios en el mercado es la misma, los precios van a seguir elevándose, dado que la cantidad ofrecida no ha aumentado para abastecer el incremento en la demanda.

Esta por supuesto que es una premisa para reflexionar. Ahora, en nuestro caso, que es el de Las Tunas, los precios están altos hasta para los que tienen más dinero, y no aparece una solución mientras las personas expresan su descontento.

«Los precios a la verdad que están exorbitantes, inalcanzables y hay que ponerle freno a eso de alguna forma o para qué están tantos inspectores. Nadie hace nada», afirma un entrevistado. Otro señala que los precios están a un nivel que no se pueden alcanzar y hay que hacer un sacrificio enorme para llegar a ellos. «Algo hay que hacer, yo no sé cómo pero hay que hacerlo», señala.

«Ponerle los precios a los productos, cualquiera que sea, pasa por un descontrol total –dice un usuario-. Para nadie es un secreto que esta inflación echa por tierra lo que hizo el país para tratar de dignificar el salario de los trabajadores y lo que uno gana está muy por debajo de lo que se puede pagar por todo lo que se oferta».

Una mujer joven, ante la pregunta sobre los precios, transforma su rostro. «Yo siento mucha tristeza ante los precios actuales –señala-. Vivo cerca de muchos ancianos y sus pensiones no alcanzan ni para comer lo necesario. Pero la tristeza mayor la siento con la falta de humanidad, sé que los productos están caros porque los adquieren caro, pero no piensan en sus padres, en sus semejantes y eso es triste».

En una de sus intervenciones sobre el tema el Presidente de la República, Miguel Díaz Canel aclaró que es un asunto de Gobierno muy importante, que tiene impacto en la circulación mercantil minorista, en el equilibrio y saneamiento financieros, y también en la población.

Y agregaba que la batalla con los precios es para que no haya ilegalidades, para que sean los adecuados y no haya desbalance. La premisa es que no se pueden permitir precios abusivos y especulativos, y lo primero que hay que salir a discutir con los que en estos momentos están subiendo los precios, es por qué lo están haciendo.

¿Y por qué no se hace lo que indica el Presidente cubano?

Me apego a la opinión de un delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular en la cabecera de la provincia, que lo planteó claramente en la última sesión de ese órgano de gobierno, al cual emplazó por no enfrentar este problema que corroe a la sociedad.

Ante todo este panorama la dirección del país sigue ofreciendo Salud y Educación gratuitas para todos. Y sobre el tema aseguraba Díaz Canel que el país ha tenido un gasto social tremendo para proteger a la población en medio de la COVID-19; entonces, ¿bajo qué concepto un trabajador no estatal o incluso una entidad estatal se aparece con que está subiendo los precios?

Esto es para reflexionar, pero más allá de la reflexión el enfrentamiento a este fenómeno tiene que ser riguroso, actuando correctamente, de manera ágil y profesional, sin permitir componenda ni corrupción, y con sanciones que sean severas y ejemplarizantes, según palabras del Presidente cubano.

Entonces, ¿qué falta para actuar contra los precios que están acabando con las posibilidades de la población?

Yo soy Miguel Díaz Nápoles y lo espero el próximo viernes para opinar sobre otro tema de alta sensibilidad para la población.

