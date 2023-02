Premio del Lector para El mundo de Pablo

Las Tunas.-El libro El mundo de Pablo, de la escritora tunera Saimy K Torres obtuvo el Premio del Lector en la recién finalizada Feria Internacional del Libro de La Habana, al estar entre los diez textos más vendidos durante el 2022.

Con un destinatario infantil, el título fue publicado por la Editorial Sanlope de Las Tunas, al resultar ganador del Premio Principito que convoca cada año, contado desde la experiencia personal y el imaginario de un niño especial.

«Siempre me preocupa mucho llegarle al público, crear una obra que pueda entender, disfrutar, porque creo que no hay obra literaria completa hasta que no es accesible, el público cierra este proceso de creación, es quien le pone el punto final», comenta la autora.

«Recibir el Premio del lector 2022 es muy significativo porque me está diciendo que asimila mi obra, que la acepta, que la asume como algo suyo, que se identifica con ella. Ese es al final el objetivo de la creación literaria, y sé que desde mi viviencia personal y desde mi propia historia he podido terminar de contar junto con el resto de los lectores que han asumido la historia como suya».

Más historias por contar

«El mundo de Pablo es un reflejo de mi vida cotidiana, que no es sencilla, pero el mensaje del libro es que dentro de todo lo que pudiera parecer negativo, siempre hay un rayo de luz y siempre hay flores entre las espinas. Estamos creando, y digo así porque ahora estoy trabajando de conjunto con mi hijo mayor, estamos creando una historia de ciencia ficción.

«Sigo trabajando por la línea juvenil, tengo El niño tras el cristal, sobre el que he comentado en otras ocasiones, pero a veces los procesos creativos deben detenerse para que el libro repose un poco para entrar en proceso de reescritura y de edición.

«Trata sobre un niño que vive con XP (xerodermia pigmentosa), una enfermedad poco usual de la que increíblemente en Cuba hay más de cincuenta casos, que impide la exposición a los rayos del sol. Imagina viviendo en una isla tropical no poder salir y jugar al sol, de eso va la historia».

El Premio del Lector lo entrega el Instituto Cubano del Libro a los diez títulos con mayores ventas en el año o de más rápida circulación comercial en el país, además el jurado contempla los valores del texto para su veredicto.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube