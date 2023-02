El baile: pasión para la instructora de arte de Colombia Dilis Moreno

Colombia, Las Tunas.-Dilis Moreno Díaz es instructora de arte en la especialidad de danza en la Escuela Secundaria Básica Urbana «Marcos Borrero» del municipio de Colombia.

«Desde los tres años bailo, porque siempre me gustó. Estudié ballet, aunque no pude lograr el pase de nivel. Ya cuando me encontraba en el noveno grado realicé las pruebas para ingresar a la escuela de instructores de arte Rita Longa de la ciudad de Las Tunas, y tuve la suerte de aprobarla».

«Me gusta trabajar con los niños, aquí en la secundaria, tengo mis talleres de creación y apreciación, ellos disfrutan con lo que yo imparto, y les gusta la música».

Le apasiona el baile, ama su trabajo y adora un gran proyecto: Orígenes, el cual es su vida, y forma parte de su gran familia. También integra otro proyecto al conformar la pareja de baile Cristal junto a Idennis Vázquez.

Perteneciente a la octava graduación la instructora de arte Dilis Moreno Díaz, destaca que los instructores de arte tienen una gran misión que es salvaguardar el patrimonio cultural de la nación cubana. Confesó que bailará por siempre pues como ella misma define el baile es vida, amor y pasión.

/lrc/

