Gretel Yanet: «la radio me ha dado todo»

Las Tunas.- Representar a la patria siempre es un estímulo, así lo siente Gretel Yanet Tamayo Velázquez, periodista de la Emisora provincial Radio Victoria de Las Tunas quien fuera la representante de la Radio Cubana en la Serie del caribe Gran Caracas 2023.

En horas de la madrugada de este lunes 13 de febrero, cuando coincidentemente se celebra el Día Mundial de la Radio, una representación de los trabajadores de esta planta radial se dieron cita para darle la bienvenida a quien, durante varios días, fue capaz de transmitir todo los acontecido en el evento con la emoción y la profesionalidad que la caracteriza.

«Agradezco a la radio, a ustedes esas palabras tan lindas en la voz de Jorge Carbonell, que me ha emocionado, la radio me ha dado todo y solo me queda seguir creciendo profesionalmente para poder retribuir lo que me ha dado la radio y lo que me han dado ustedes porque aprendo todos los días de ustedes», dijo Gretel Yanet visiblemente emocionada.

