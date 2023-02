Protocolos sanitarios y percepción de riesgo para control de la Covid-19

Las Tunas.-Cuba logró superar la etapa más compleja de la Covid-19 tras la aplicación de protocolos sanitarios epidemiológicos para el control de esta pandemia, que en estos momentos está controlada, mas no quiere decir que no existan riesgos pues todavía existen personas que no han completado su esquema de vacunación.

Así refirió en su reciente visita a la provincia de La Tunas el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien subrayó que más del 98 por ciento de los cubanos están vacunados y se realiza ya la aplicación de la tercera dosis de refuerzos en grupos riesgos para disminuir el impacto de la enfermedad en el sistema inmunológico del organismo.

«En Cuba esto es lo que permite que no existan cuadros muy complejos de la enfermedad, que no haya graves, casos críticos que desde el mes de agosto del año 2022 no fallece ninguna persona en el país por Covid, sin embargo no quiere decir que no tengamos riesgo y casos».

Ante esta realidad Durán García insistió en la percepción de la población, «ahora es importante que cuando estemos en lugares con concentración de personas, guaguas, espacios de aglomeración utilicemos el nasobuco, porque la circulación del virus existe.

«Cuba está abierta al mundo y cada vez vamos a abrirnos más o a tratar de tener más relaciones, lo cual hace que vengan personas con enfermedades circulantes en algunos países de la misma región de las américas.

Refirió que en el mundo no es la misma situación porque hay algunos países europeos que el número de casos todavía supera los miles y cientos de fallecidos, debido a las corrientes anti-vacunas que evitan que las personas se inmunicen porque les puede provocar algún daño.

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud de Cuba, refirió que las vacunas son inocuas y se ha demostrado aquí en Cuba con el desarrollo de las propuestas de Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.

/lrc/

