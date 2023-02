Premio Guillermo Vidal para Un fin tan próximo

Las Tunas.-El cuaderno de cuentos Un fin tan próximo, de Maykel Rafael Paneque (La Habana, 1977), se alzó con el Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal, dado a conocer en la Jornada de homenaje al autor de Matarile que concluyó este 10 de febrero en Las Tunas.

Resalta el libro «por la selección de argumentos que profundizan en las características de la naturaleza humana como el morbo sexual, la violencia, las confrontaciones de intereses, la envidia, pero con una perspicacia que los salva de lo rutinario».

En el acta del jurado, compuesto por María Liliana Celorrio, Yunier Riquenes García y Manuel García Verdecia, argumenta la estructuración de los conflictos, el lenguaje eficaz, los personajes comunes a lo largo del libro, así como el cambio en el punto de vista.

Maykel Rafael Paneque es autor de los títulos Todo será breve como el descanso, Noches para desertar, El sueño en alguna parte, Siete piedras en tu nombre, Libro de los indocumentados y Viendo la nieve arder, con los que obtuvo lauros en certámenes de carácter nacional.

Obtuvieron menciones El psiquiatra no coge vacaciones, de Anisley Miraz Lladosa, y Las cartas no siempre lo dicen todo, de Lázaro Alfonso Díaz Cala, entre un total de once obras presentadas en esta edición, en su mayoría de calidad con formas novedosas y temas interesantes.

Durante la clausura de la Jornada Nacional de Narrativa, Solángel Uña, viuda de Guillermo Vidal, expresó que la realidad ha sido mayor que lo que pensaba en este hacer por mantener vivo al creador cada año, no solo con el premio, sino también por quienes lo conocieron y sabían muy bien cómo era él.

La cita se distinguió con la conducción de los escritores Odalys Leyva Rosabal y Luis Mariano Estrada, la Maestra Elvira Skourtis, el cuarteto de guitarras Sultasto y el de trombones Melodía, desde el homenaje a quien se inmortalizó en sus letras a 71 años de su natalicio.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube