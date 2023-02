Maribel, economista y pedagoga

Las Tunas.-Miembro del Comité Municipal de la ANEC y presidenta de su Comisión de Ética, Maribel Leyyva Hernández es una mujer asentada en dos pasiones que arman su vida profesional: la pedagogía y la economía.

Profesora de Economía Política, con 25 años de trabajo en la Escuela Provincial del Partido, ha visto confluir estos campos del saber desde que en el lejano 1989 egresó de la Universidad de Oriente y llegó a este territorio a cumplir con su Servicio Social en Los Melanios.

De aquellos años fundacionales recuerda: «En aquel entonces yo tenía un cargo en la FEU, era la organizadora de la Facultad y miembro de su Comité UJC, y ante la necesidad del país decidí venir a Las Tunas. Y aquí me ven todavía hoy.

«Al principio fue un poco traumático porque, aunque no me fue difícil adaptarme, siempre había soñado ser ingeniera y resulta que estudié Economía, una carrera de la cual me enamoré por los números, los análisis… Lo que sí nunca pensé en mi vida fue ser profesora. Y aunque tuve posibilidades, luego de dedicarme solo a la economía escogí el vínculo entre ambas profesiones. En la actualidad puedo decir que me siento realizada».

Desde Tiempo21 le invitamos a escuchar la entrevista completa.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube