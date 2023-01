Rafael Viñales llega a 100 jonrones en la pelota cubana

Las Tunas.- El pelotero tunero, Rafael Viñales conectó su jonrón 100 en la pelota cubana, en partido correspondiente a la final de la Liga Élite.

Viñales expresó que no andaba buscando esta cifra, pero quería aportar al equipo.

“Aunque en el juego de ayer no me habían salido bien las cosas, la mentalidad en el de hoy fue borrón y cuenta nueva y hacer lo mismo que había hecho en todo el playoff: salir a hacer contacto con la bola, pegarle fuerte y que saliera lo demás. Fue una buena conexión y se logró.

“Respecto al jonrón 100, puedo decir que no lo busqué. No tenía esa presión, más bien pensaba en el juego de pelota. En un momento, sentí mucha emoción y que en el partido había confianza. En el dugout se notaba el ímpetu y dije a mis compañeros que faltaba mi jonrón y salió. Pero, reitero, para nada me presionaba esa marca. Siempre busco hacer un buen contacto con la bola y que salga buena la conexión”.

Según los datos del estadístico Benigno Daquinta, Viñales en 11 temporadas acumuló 92 jonrones y en la Liga Élite ya suma nueve, de ellos cuatro en la clasificatoria, uno en la semifinal y cuatro en la final.

El «Rafa» ligó en la Serie Nacional 57 un total de 15 bambinazos y el la 60 conectó 19, la máxima cifra que ha alcanzado en los clásicos cubanos.

Siguendo con los datos, el número 34 de los Agricultores se conviertió en el bateador 141 en arribar a l a la cifra de 100 o más jonroned conectadoa y el octavo representante de Las Tunas sn llegar a dicha marca.

El primer tunero en arribar a esa cifra fue Ermidelio Urrutia en la Serie Nacional 29 en el estadio «Hermanos Amejeiras de Puerto Padre», el segundo fue el inicialista Gilberto Rodríguez, luego se sumaron Joan Carlos Pedroso, Osmani Urrutia, Danel Castro, Alexander Guerrero, Yosvani Alarcón y ahora Rafael Viñales.

El próximo bateador tunero que está muy cerca del centenar de cuadrangulares es Yordanis Alarcón, ahora tiene 86 batazos de vuelta completa.

Rafael Viñales es uno de los 50 peloteros incluidos en la preselección para el venidero Clásico Mundial y con la forma que está mostrando busca que lo tengan en cuenta para la más importante cita beisbolera del mundo.

/lrc/

