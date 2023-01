Sur tunero por estabilizar desarrollo de la zafra azucarera y la recuperación cañera

Colombia, Las Tunas.-«La zafra azucarera en Las Tunas necesita pensarse como país», así reflexionó Manuel rené Pérez Gallego, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, al chequear en Colombia el desarrollo de la zafra y la recuperación cañera en el sur tunero.

En la actual contienda el central Colombia se ha insertado en la producción de meladura, con un plan de 149 mil toneladas de caña a procesar, lo que permitirá elaborar 25 mil toneladas de meladura con destino a la destilería de Amancio.

Sin embargo hasta la fecha se ha molido el 25 por ciento de ese plan y solo se han elaborado dos mil 258 toneladas de meladura, muy por debajo de lo previsto, al incidir varios factores, entre ellos que el Colombia no fue incluido en el balance nacional al no tener como objetivo esencial la producción de azúcar.

Aún así mucho puede hacerse y aprovecharse como indicó Pérez Gallego, « debemos seguir en la búsqueda de alternativas para cortar toda la caña, cuando llueva paramos el ingenio, y cuando cesen las lluvias volver arrancar, y el país ha demostrado que se puede moler en cualquier momento, porque el central está. Esto hay que explicárselo a los trabajadores, por los innumerables beneficios que obtendrían».

Sobre la recuperación cañera puntualizó, «si no logramos cortar la caña, no liberamos la tierra y no podemos cumplir con el plan de siembra, y lo más importante no es crecer en áreas, sino aumentar el rendimiento, independientemente de que hay que mejorar la siembra en un grupo de campos que hay que demoler».

A este encuentro asistió Jaime Ernesto Chiang Vega, gobernador de la provincia, las principales autoridades políticas y gubernamentales del municipio, y directivos de las unidades empresariales de base central Colombia y del Amancio Rodríguez.

/lrc/

