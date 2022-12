Luces y sombras del fútbol de Las Tunas en el año 2022

Las Tunas.-Como aceptables, podríamos resumir los resultados del fútbol en la provincia en este 2022 que está a punto de bajar sus cortinas. Varias competiciones en diferentes categorías y sexos marcaron el devenir de este deporte considerado por muchos el más seguido entre los aficionados tuneros después del omnipresente béisbol.

El conjunto de primera categoría, principal equipo de la provincia, comenzó el año animando, y de qué manera, la zona oriental del denominado Torneo Apertura. Varias jornadas ocupó la primera plaza en la tabla de clasificación practicando un fútbol alegre, vistoso, pero sobre todo apostando por un pensamiento táctico moderno que llamaba la atención de todos.

Esa buena actuación de los nuestros trajo consigo la invitación a varios jugadores y parte del colectivo técnico a un Torneo Cuadrangular celebrado en la capital del país engrosando las filas del denominado “Cuba B” e igualmente dos de ellos por su edad conformaron la selección nacional categoría sub 20 años.

Esta breve competición sirvió para que de manera definitiva el delantero jobabense Osniel Trutié y el portero oriundo del municipio capital Alejandro Fernández integraran la nómina del seleccionado nacional sub 20 que unos días después participara en el pre mundial de CONCACAF celebrado en Honduras.

Finalmente el once tunero obtuvo su boleto para el Torneo Clausura, el más importante del país, y donde las sensaciones que transmitía junto a la calidad de los refuerzos seleccionados hacían pensar en grande para este evento.

Pero ya desde los primeros compases del evento las cosas comenzaron a retorcerse. El entonces director técnico del equipo Eder Bood fue nombrado preparador físico de la selección nacional categoría sub 17 años y debió dejar su puesto para cumplir con sus nuevas obligaciones.

Con el paso de las jornadas el equipo no lograba enderezar el rumbo sufriendo algunas goleadas estrepitosas que marcaban su accionar negativo y solo se vieron algunos brotes de recuperación iniciada ya en la segunda vuelta, donde el colectivo de dirección tuvo que apelar a varios jugadores, aún muy jóvenes, pero que con su energía y deseos de triunfar en este deporte contagiaron a los más experimentados.

Párrafo aparte merecen los holguineros Julio Daniel Rodríguez y Cristian Valiente que como refuerzos aportaron mucho a la causa tunera siendo ejemplos con su actitud e imprescindibles para que el once de casa mostrara una mejoría al final y anclar sextos en la tabla final de posiciones.

A pesar de que se esperaba más en ese Torneo Clausura y que no se trata de buscar excusas, pero es menester señalar que dicho evento transcurrió al amparo de las difíciles situaciones económicas y energéticas por la que atravesó el país y donde nuestra provincia no escapó de ella, de ahí que producto a esta y otras situaciones dejó mucho que desear la atención y preocupación que merecían estos jugadores.

También de la primera categoría pero en el sexo femenino transcurrió el Torneo Nacional donde el once tunero, que debutaba históricamente como equipo propio, pasó con más penas que glorias.

Sin dudas totalmente fallida la idea de presentar un equipo propio cuando desde el mismo inicio de la concentración de las jugadoras nunca contaron con el apoyo necesario y la falta de entrenamientos unida al declive del grueso de las jugadoras que en el lejano 2015 fueran Campeonas Nacionales en la categoría sub 15 terminó pasándoles factura.

Otro de los eventos al máximo nivel también entre los mayores fue en el Torneo Nacional de Fútsal (Fútbol de salón) donde el conjunto tunero no logró pasar de la etapa clasificatoria. Igual se le reconoce el esfuerzo de los jugadores pues tampoco contaron con un período adecuado de preparación sumándose a ello el respeto a sus compromisos laborales.

Los más jóvenes también tuvieron lo suyo

Cuando se menciona el término de categorías inferiores rápidamente vienen a la mente aquellos futbolistas que representan a la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Carlos Leyva González y que forman parte de la cantera de jugadores para un futuro no muy lejano.

De los cuatro conjuntos (dos en ambos sexos correspondientes a la categoría sub 15 o escolar y sub 18 años o juveniles) el que mejor rendimiento tuvo fue el sub 18 masculino que dominó la mayor parte del tiempo su grupo clasificatorio y que finalmente concluyó en la 7ma posición, sumando los resultados de todo el país.

Pero no solo los resultados como equipo marcaron el accionar de este conjunto que dirige el experimentado entrenador Alain Delfín, también se les reconoce que, a pesar de su juventud, varios de sus integrantes tuvieron la oportunidad de participar con el equipo de mayores en el Torneo Clausura, dos de sus integrantes el mediocampista Lainier Juanes y el defensa Víctor Cutiño hicieron el grado para representar a Cuba en el venidero pre mundial de CONCACAF correspondiente a la categoría sub 17 años que se celebrará en Guatemala en febrero del venidero año.

Por último y también correspondiente al “juvenil de la EIDE” otros cuatro jugadores participaron recientemente en un concentrado nacional efectuado en Sancti Spíritus con el objetivo de buscarse un puesto en la futura preselección nacional categoría sub 20 años.

Entre esos cuatro futbolistas destaca la presencia de Ángel Castell Pons Matos delantero con mucho talento y proyección que según los entendidos en la materia pudiera ser, por su calidad, el futuro rompe redes del balompié tunero.

En el caso del escolar masculino no corrieron igual suerte y sus actuaciones dejaron bastante que desear. El lugar doce tal vez no se corresponde con lo visto en la cancha de juego pero si urge mejorar el accionar de este equipo pues el talento futbolístico sobresale entre varios de sus integrantes.

Para el final el reconocimiento especial que merecen las muchachitas tanto del escolar como las del juvenil pues a pesar de no tener completas sus plantillas ambas tuvieron un desempeño decoroso en la etapa clasificatoria poniendo en aprietos a jugadoras más experimentadas de provincias como Camagüey consideradas entre las mejores del país.

Sus respectivos séptimos lugares a nivel de país demuestran que con el apoyo necesario pudieran llegar aún más lejos. Destacar a la talentosa jugadora Chanel Aguilera que a su corta edad ya sobresale entre su coterráneas y esto le ha permitido integrar la selección nacional categoría 17 años.

En ese centro educacional y deportivo cada conjunto cuenta con una plantilla de entrenadores muy consagrados y seguro que mejores resultados están por llegar.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube