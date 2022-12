Entregan en Las Tunas Premio Provincial de Historia 2022

Las Tunas.- La Filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Las Tunas entregó el Premio Provincial de Historia 2022 a Omar Lutgardo Villafruela Infante, historiador del municipio de Jesús Menéndez.

«Este es un reconocimiento que yo aprecio mucho, que hace que me sienta más comprometido con la Revolución que propició que el hijo de un humilde obrero del ingenio azucarero y vecino de un barrio periférico llegara a estudiar una carrera universitaria», destacó Villafruela.

«Ser merecedor del Premio Provincial de Historia Las Tunas 2022 me honra en alto grado y colma mis espectativas. Es el resultado de una labor a la que he dedicado buena parte de mi vida y he tomado muy en serio», precisó Villafruela Infante.

En 1999 obtuvo el segundo Premio Nacional de Patrimonio Histórico Azucarero, con el trabajo Jesús Menéndez en Las Tunas.

Entre los libros publicados por Omar Villafruela Infante se encuentran: La Familia Amejeiras y la Revolución Cubana, El Combate de Santa María de Ocujal, Copo del Chato, entre otros que demuestran el quehacer investigativo de este historiador tunero.

