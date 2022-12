Alberto Pablo Civil se consagra en la Liga Élite

Las Tunas.-El relevista Alberto Pablo Civil se ha ganado por derecho propio el título de mejor pitcher de la I Liga Élite, después de sus excelentes actuaciones el montículo.

Alberto Pablo ha participado directamente en 15 de las 30 victorias de los Agricultores con siete triunfos y ocho juegos salvados.

Civil Jr. dijo que la dedicación y el empeño son claves para sus resultados.

“Yo sabía que tenía números para estar en la Liga Élite y me preparé en Puerto Padre. Luego llegué y con el apoyo de mis entrenadores Luis Ernesto y Rodolfo Correa han ido saliendo los resultados. Inicialmente no pensé que sería el cerrador del equipo porque aquí estaban Kelvis Rodríguez y Carlos Santana y pensé que trabajarían en los finales de los juegos. Yo cumplí con lo que me dijeron y la asumí con responsabilidad la tarea”.

El puertopadrense está enfocando en los play off de la Liga Élite.

“A mí me gusta empezar bien y terminar bien. Estoy trabajando en lo físico para hacer un buen papel e ir a la Serie del Caribe”.

El principal relevista de los Agricultores tuvo palabras para los organizadores de este evento.

“Este es un torneo superior a la Serie Nacional, pero a la vez que fue caminando la Liga fueron disminuyendo las atenciones, no nos dieron todos los implementos y otras cosas. Además los seguidores también se han ido disgustando y las provincias no se han sentido con sentido de pertenencia. En Las Tunas el público nos ha acompañado en todos los juegos y los peloteros de Agricultores hemos seguido en el torneo con mucho compromiso. Nadie se ha ido ni nadie ha bajado la guardia. Tenemos un objetivo y vamos por el título”.

El equipo de Agricultores será el rival a derrotar en los play off de la Liga Élite, donde Alberto Pablo Civil tendrá un papel importante para llegar al triunfo.

