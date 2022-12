La FEU, plena y vigorosa en su centenario

Las Tunas.-«Cuesta arriba y por Cuba va la FEU» declaró a Tiempo21 Dayron Martínez Rodríguez, delegado de Las Tunas al Décimo Congreso de la organización que, este 20 de diciembre, celebra el centenario de fundada por el líder estudiantil Julio Antonio Mella.

Un honor han significado los años de estudio en la Educación Superior y, en particular, el liderazgo en la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) para este joven que, desde el 2019 y durante tres mandatos asumió la dirección de la organización en la Universidad de la provincia.

«Fue un aprendizaje total» y esa ha sido, tal vez, la mayor oportunidad en este período que le ha regalado tanto crecimiento en el orden personal, social, intelectual y humano, valoró el camagüeyano devenido hijo adoptivo de la tierra de Vicente García.

«La FEU ha significado mucho más que una militancia. Me enseñó a ser mejor persona y me sembró valores y un sentido de pertenencia que, aunque pronto deje de ser miembro activo, lo seré de corazón toda la vida. Aquí gané en sensibilidad, humanismo, entrega… a su vez me dotó de capacidades de liderazgo y de la conciencia de la necesidad de un trabajo en equipo y consensuado.

«Además, me dio una familia, amistades, amores, hombros para recostar la cabeza en momentos difíciles, manos que me ayudaron a levantarme y enseñanzas ante algún señalamiento, aspecto oportuno siempre para aprender», subrayó.

La compleja situación con el combustible, la persecución a los petroleros que llegaban hasta puerto cubano, el recrudecimiento del Bloqueo por la presidencia de Donald Trump, la COVID-19 y la crisis electro energética en el país fueron algunas de las adversidades, señaló, ante las que se ha crecido la comunidad universitaria de la provincia y la nación en los últimos años.

«La FEU nació para todos los tiempos, es una organización que se renueva a diario, a pesar de las dificultades y apatías que, a veces, también enfrentamos. En nuestras universidades pervive lo mejor de nuestra sociedad y hay mucha responsabilidad con el provenir de la nación.

Es un privilegio contar con jóvenes tan valiosos, pero para los jóvenes valiosos que tenemos, es un privilegio tener a la FEU; son cosas que se concatenan en pos de una defensa común y de la construcción del proyecto de país», reflexionó quien pronto será un egresado de la carrera de Comunicación Social y futuro profesor en la propia Universidad donde cursó estudios.

/lrc/

