Las Tunas retiene el título de la Serie Provincial de Béisbol

Las Tunas.-El equipo de Las Tunas ganó par de juegos ante Manatí y ganó el título de la Serie Provincial de Béisbol.

Tras arracar perdiendo la final en el estadio “Roque Ríos”, los tuneros ganaron la doble jornada e hicieron realidad la remontada para retener el título.

Los de Manatí ganaron el primer juego 5×2 y solo estaban necesitados de un triunfo para volver a ser campeones, pero tenían que jugar dos partidos como visitantes en el estadio “Ángel López”.

Los tuneros se apoyaron en un pitcheo que no permitió libertades y ganaron con marcadores de 10×0 y 4×0 para seguir acrecentando el palmarés de títulos.

El director de los de la capital provincial, Roberto Lemus dijo sentirse feliz por el resultado.

«Me siento feliz, este año trabajé con muchos peloteros juveniles y sub 23 que no tienen esa trayectoria. También agrupé a Ernesto Lalana, Oberto Coca, Leonys Figueredo y Erick Sánchez y logramos, con la confianza, llegar a este resultado. No tuve un gran pitcheo, pero los muchachos lograron cumplir».

El pelotero Oberto Coca fue un pilar fundamental para retener la corona.

«Los peloteros de Las Tunas llevamos muchos años juntos y se mezcló la experiencia con la juventud. Hubo un momento en que las cosas no estuvieron bien, pero fuimos los primeros en la etapa regular y ahora se dio el resultado que buscábamos»

Los equipos de Jobabo y Colombia se quedaron con el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

El béisbol tunero iniciará el 2023 concentrando a la preselección tunera de donde saldrán los Leñadores que participarán en la 62 Serie Nacional.

