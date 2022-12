Analizan serios problemas de la ganadería en Las Tunas

Las Tunas.-En la provincia de Las Tunas hay una situación complicada y se aprecia falta de integralidad y acción enérgica de los factores involucrados en el rescate de la actividad ganadera, según expresó Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de Cuba.

Durante un encuentro con productores y dirigentes del sector agropecuario, el también miembro del Comité Central del Partido dijo que todos los problemas no se podrán resolver de un día a otro; pero, es evidente que en el territorio no se atiende bien a los tenentes de ganado mayor.

Al conocer que en lo que va de año se reportan más de 11 mil 500 muertes, Tapia Fonseca señaló que no hay justificación para el deceso de tantos ejemplares y acotó que no se puede hacer ganadería amarrando a los animales a las cinco de la tarde, sin garantía de agua ni comida.

No obstante, criticó enérgicamente a las Empresas Cárnica y de Productos Lácteos por los serios atrasos en la contratación de las producciones correspondientes al año 2023, impagos en pesos cubanos y moneda libremente convertible y poco acompañamiento en los diferentes procesos.

El dirigente agregó que no se actúa sobre la causa de los problemas, no se hacen conteos a la masa vacuna, no se inscriben algunos nacimientos de terneros en los registros de control pecuario, faltan círculos de interés y todo eso repercute en carencia de alimentos y pérdida de las tradiciones ganaderas en el territorio.

Por su parte, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, indicó transformar la situación para dar comida al pueblo y también reconoció la inercia en la actuación de los dirigentes del sector; por ejemplo, en el hecho de que, de más de nueve mil tenentes, solo 256 puedan sacrificar reses.

Un punto de amplio debate fue el análisis de los hechos de hurto y sacrificio de ganado mayor, fenómeno presente en todos los municipios y que lastima la economía y el esfuerzo de cientos de hombres y mujeres que ni siquiera pueden descansar en las noches por el actuar malicioso de los delincuentes.

Tanto los directivos del sector agropecuario como el gobernador de la provincia, Jaime Chiang Vega, coincidieron en que el éxito estará en resolver las deficiencias actuales de manera integral y especialmente en hacer realidad el potencial productivo de más de 28 millones de litros de leche.

/lrc/

