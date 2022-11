Perfeccionamiento del Comercio con no pocos retos en Las Tunas

Las Tunas.- El perfeccionamiento del Comercio y la Gastronomía en Las Tunas transcurren con avances e insatisfacciones tanto en las ofertas como en los resultados económicos en las Unidades Empresariales de Base.

Rolando Rodríguez Rojas, el director del Grupo Empresarial de Comercio, Gastronomía y los servicios, reconoció que entre las causas que generan insatisfacciones, están la baja disponibilidad de mercancías para la venta a la población y los altos precios.

En el municipio capital existen establecimientos gastronómicos con excelentes resultados económicos, entre ellos los restaurantes La Arboleda y el ReyMar, mientras El Siboney y La Caldosa, muestran perdidas que sobrepasan el millón de pesos.

Otros, como La Avenida, están descapitalizados y en espera de un crédito bancario, que si bien ayuda a salir a flote, su deuda crece como una bola de nieve.

Aunque los directivos de estos establecimientos tienen la posibilidad de la compra por autogestión, esto no ayuda con los precios porque en la calle cada quien le pone el monto que quiere, sobre todo, en los cárnicos, y ahora en el arroz.

No obstante, ante este panorama y a decir de Rolando Rodríguez Rojas, la autogestión es la única opción que queda para salir adelante en medio del desabastecimiento que existe de recursos por la vía estatal.

No cabe duda, que los directores de los establecimientos gastronómicos en Las Tunas tienen ante sí un gran reto: ofertar productos de calidad, a precios no abusivos y no caer en pérdidas.

