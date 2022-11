Actualizan en Las Tunas Registro de Consumidores

Las Tunas.- En las Oficinas de Registro de Consumidores, conocidas como Oficodas, se trabaja con los listados emitidos por Inmigración para depurar con prontitud todas aquellas personas que han salido del país.

Ariel Rosales Sánchez, el jefe del departamento provincial del Registro de Consumidores, detalló que el objetivo es evitar que personas ausentes continúen recibiendo los productos destinados a la canasta familiar normada. Lo correcto, dijo, es darle baja antes de viajar.

Explicó que la Resolución 47 del 2021 del Ministerio del Comercio Interior plantea que el responsable de efectuar el proceso de baja de un consumidor con salida del país es el jefe del núcleo familiar, trámite que no debe exceder los tres meses.

No obstante, en caso de que no se cumpla con este procedimiento por parte del titular del núcleo, corresponde a la Oficoda proceder, atendiendo a la notificación que emite Inmigración, aún cuando no haya expirado el plazo de los tres meses.

Escuche aquí los detalles.

/lrc/

