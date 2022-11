Afirman en Las Tunas que el fenómeno de los precios hay que enfrentarlo como pueblo

Las Tunas.-Un 263 por ciento han subido los precios en la provincia de Las Tunas en los últimos diez años, según datos aportados por la Oficina Nacional de Información y Estadísticas, ONEI, tras los estudios del observatorio creado a partir del ordenamiento monetario.

Este y otros datos de interés fueron aportados durante un intercambio auspiciado por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, con expertos en temas financieros para debatir sobre la situación actual de la inflación monetaria en el territorio.

Hoy no existe un control para la base de la imposición de las fichas de costo, no hay por ley un por ciento establecido para las ganancias y en contraposición los precios por acuerdos establecidos son una sombrilla sobre la cual se cobijan varios fenómenos.

No existe competencia entre los actores de la economía, dígase estatal y particular, se dictan medidas que no tienen sustentos razonables y lógicos, se controla mucho a la empresa estatal, sin embargo, los nuevos actores económicos tienen mayores libertades y prerrogativas para realizar sus actividades financieras.

Estamos ante un problema que es científico, pero necesita de la participación popular para su solución, estas y otras reflexiones fueron aportadas por estos expertos y especialistas convocados por la ANEC.

Para el profesor titular de la Universidad de Las Tunas, Doctor en Ciencias Económicas Juan Idalberto Ricardo Botello, esto de los precios abusivos y especulativos es un fenómeno que estamos viviendo todos, y de todos debe ser el combate.

“Muchos de estos fenómenos están sucediendo porque la comunidad y el pueblo lo están aceptando y permitiendo. Tenemos que tener la capacidad de enfrentar este proceso como pueblo, porque será la única manera de contrarrestarlo”.

“Tenemos que buscar soluciones que partan de la propia comunidad, pero a la vez se necesita del apoyo institucional, del gobierno, de los órganos que tienen que ver con la regulación de estas actividades”, precisó el experto.

“Hay que enfrentar las violaciones para que se establezca un orden que responda a la realidad de la provincia y que realmente permita que esos altos precios comiencen a bajar y que tengan una base real, científica de que se mantengan las alteraciones según las variaciones de los costos que tienen los productores”.

“Es un momento muy propicio para escuchar al pueblo, a los productores, a empresarios y a partir de ahí tener soluciones por consenso, de conjunto que incluya las opiniones de muchas personas pero también el sueño de este país de ordenar y de que podamos salir de la crisis que estamos viviendo”, concluyó Ricardo bello.

Las experiencias y propuestas salidas de estos intercambios serán tenidas en cuenta y formarán parte de las medidas que ya se implementan para poner en vigor los acuerdos del Consejo de Ministros dirigidos a la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

