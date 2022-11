Arrendamiento sobre ruedas en Las Tunas… ¿mucho o poco avance?

Las Tunas.-En las últimas semanas a Alexei López Walter el amanecer lo ha sorprendido muchas veces en una parada de ómnibus.

No pocos sinsabores ha vivido trasladándose de Puerto Padre a Las Tunas a 52 kilómetros de distancia y para moverse dentro de la ciudad capital en gestiones ineludibles para su esposa ingresada en el hospital Ernesto Guevara donde espera el momento del parto.

Suponía una mejoría para la situación del transporte con el arrendamiento de medios de transportación subutilizados que se inició en el 2021 pero un año después del cambio nada, dice.

“El transporte es la causa de los mayores dolores de cabeza para muchas personas que como yo andamos todos los días de aquí para allá.

Como un calmante que al menos lo aliviara, esperé la entrada en vigor el arrendamiento de medios de transportación subutilizados y a esta altura el mal no ha mejorado nada.

Los choferes de las guaguas arrendadas no colaboran para atenuar la situación, en primer lugar porque cobran lo que quieren y hacen con las guaguas lo que estiman conveniente, por no decir otra cosa.

Por ejemplo de Las Tunas a Puerto Padre me parece que son 40 pesos pero si te quedas en Vázquez, que es mucho más cerca, te cobran lo mismo, eso es letra muerta en el contrato que firman porque vayas hasta donde vayas tienes que pagarle esa cantidad. En la ciudad de Las Tunas casi de una esquina a otra son 100, 150 pesos, asi no se puede.

Y todo sucede porque se arriendan los carros y ya, no hay ningún control sobre esos choferes y entonces comienza a crecer otro problema donde suponíamos habría mejoras”

A La Habana que no es lo mismo pero es casi igual

Por cuestiones de trabajo Lia Gómez tiene que ir frecuentemente a La Habana y cuando llegó el arredramiento también tuvo la esperanza de dejar atrás aunque sea por un poco, la odisea de trasladarse hasta y desde la capital pero…”hasta ahora no he tenido suerte con esa opción”, dice tambien decepcionada.

“Primero, nunca logras saber con seguridad la fecha, ni hora ni lugar de salida de esa guaguas. Solo por Facebook o en alguna otra vía de internet dan información, pero eso sabemos bien que no es oficial ni seguro.

Puedo asegurarle que en las terminales cuando aparecen estos medios para abordarlos tienes que pagar hasta 2000 o más pesos involucrándote en un mecanismo que te hace desembolsar esa cifra para el bolsillo de los conductores pero también de empleados de las estaciones.

Eso sin descontar que en algunos lugares hay cargadores ilegales que también nos despojan las carteras.

La cuestión es que casi nunca, para no ser absoluta, dan la capacidad real de los carros para que uno se vea obligado a entrar en arreglo con el chofer y pagar una cantidad muy elevada que se reparten entre todos. Hasta ahora no he visto lista oficial de los precios del pasaje en ningún sitio”

La Dirección Provincial del Transporte tiene la palabra

Admitiendo que no son pocas las deficiencias que han lastrado en Las Tunas la aplicación de la Resolución 207 del año 2021, respondió Reynaldo Reyes Silva el director de transporte en la provincia cuando Tiempo21 lo interpeló en plena faena en la Unidad Estatal de Tráfico.

La norma establece todo lo relacionado con el arrendamiento de medios subutilizados tanto a personas naturales como jurídicas bajo principios como que los equipos deben llevar largo tiempo paralizados sin posibilidades de reparación y que ello no puede afectar los servicios de transportación masiva y publica de pasajeros y ni de carga.

“Tenemos que reconocer que algunos responsables, sobre todo al principio, perdieron de vista esa como la principal misión de su entidad y se enfocaron solo en obtener por esta vía los ingresos para mejorar las finanzas de sus empresas.

Hasta la fecha la provincia tiene 23 medios alquilados, 17 de la Empresa Provincial de Transporte, uno de Ómnibus Escolares y cinco de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales.

El equipo se puede arrendar por un período de 3 a 5 años mediante un contrato firmado por ambas partes donde tienen que quedar bien claro, por ejemplo, que la entidad dueña no puede prescindir del mismo, lo único que cambia es la forma de gestionarlo o usarlo con un precio diferenciado”

Comentó que la propietaria no puede desatenderse del medio alquilado porque además tiene que comprobar aspectos como su estado técnico, el consumo de combustible y no solo como empresario y dueño del carro preocuparse por el ingreso que va a obtener.



“Es requisito inviolable que los vehículos deben tener en un sitio bien visible la identificación de arrendado”

Los precios nuestros de cada día

Al informar al respecto Reyes Silva subrayó que el primer gran problema con los precios estriba en que Las Tunas aún no ha aprobado la tarifa para esta modalidad de transportación de personas a lugares fuera de la provincia.

Algo inconcebible teniendo en cuenta que ya hace más de un año que funciona.

Sopesa los efectos negativos de eso y expone que algunas guaguas, principalmente de otras provincias que recogen pasajes en la ciudad de Las Tunas cobren de aquí a La Habana, más de 2000 mil pesos por viajero, una violación que debe quedar resuelta en los próximos días cuando quede fijado el nuevo precio”

Confiamos en que el proceso se haga con rigor teniendo en cuenta que el costo de explotación de los vehículos se ha modificado, para evitar malas consecuencias como ha sucedido.

“Una vez definido lo del pasaje, los medios del territorio y de tránsito, tienen que salir de la terminal con un anuncio diferenciado sobre el precio, el resto de la información que necesita el cliente y la tarifa tiene que estar publica, allí donde todo el mundo la vea bien.

De igual forma tiene que ser de dominio masivo la fecha y horario de salida de esas guaguas que inicialmente será por lista de espera. Ya hay incluso un plan de tráfico para que no coincidan con los itinerarios habituales de las 7 y 30 y las 9 de la noche”

El pago de los viajes dentro del territorio se decidió que fuera igual al de los carros de los trabajadores por cuenta propia y a los tramos cualquiera que sea la distancia, es el 50 por ciento, alegó.

Consideró oportuno aclarar que amparado por la 237, otra resolución del Ministerio del Transporte (Mitrans), existe el servicio regular puerta a puerta, donde media una concertación sobre el precio entre chofer y cliente, una opción para quienes deseen ser recogidos en sus casas en cualquiera de los medios arrendados, hasta en una guagua incluso.

“Hoy los cocotaxis tienen fijado en 10 pesos para cualquier parte de la ciudad, pero en esta prestación es lo que ambos acuerden.

Existe la resolución 435 del Mitrans así como indicaciones precisas de la Dirección del Gobierno en la provincia que ningún medio puede circular vacío este arrendado a quien este arrendado, el mismo sigue siendo estatal y tiene que recoger pasajeros, expresó categórico el director de transporte en Las Tunas.

“Tan responsable en esto es la empresa que arrendó el ómnibus como quien lo recibió. Traigo a colación las empresas Pescatun y Tabacuba que no pueden simplemente desentenderse de la función social de ese ómnibus haciendo un uso indebido de ellos. Tienen la obligación jurídica y moral de recoger en las paradas.

Comentó que aquí es determinante la función de los inspectores pero ellos solo no pueden y por tanto ahí debe entrar también la cooperación popular a través de las denuncias de cada irregularidad con información clara sobre chapa, hora y otros detalles sobre el ómnibus incumplidor.

Estas, dijo, pueden hacerse a la Unidad Estatal de Tráfico o la Empresa Provincial del transporte a través de los teléfonos 373466 y el 348778 que están habilitados las 24 horas. De encauzarla se encargan los órganos de regulación quienes tienen que dar la respuesta adecuada.

“Hace poco una profesora de la escuela de natación se quejó de una guagua cuyo chofer dijo que solo llegaba hasta la rotonda del pediátrico y no hasta el punto recogida masiva de pasajeros ubicado más allá como esta establecido, ella se quejó y se tomaron las medidas. Se le dio respuesta con la cual quedó muy satisfecha.

Ante cualquier ilegalidad, como la violación de los precios, que cometan los choferes de medios arrendados se les cierra el contrato y se da por concluido su servicio.

La norma 237 regula la licencia de operación del transporte que establece lo que los conductores tienen que cumplir. Va desde el trato a los viajeros, el cumplimiento del itinerario, la forma de conducción, respetar el precio en cualquiera de las modalidades que trasladen pasajeros, en fin todo”

Por buen camino la Mipyme Losdenany

El 6 de agosto del 2022 debe quedar registrado como el día que inició la transportación pública y regular de pasajeros desde Las Parras, en el municipio tunero de Majibacoa, a La Habana a unos 700 kilómetros de distancia, con la guagua Yutong 1653.

Como iniciadores del servicio aparecerán de seguro los nombres de Elaine Echeverría Cruz y Julio Rodríguez González, matrimonio que a fuerza de mucho empeño hacen progresar la Mipyme Losdenany, la primera micro empresa privada aprobada en el sector del transporte de personas.

No han sido poco los escollos pero un año después estamos aquí sin desanimarnos porque nuestro día a día siempre tiene que ser mejor a pesar de todas las piedras que puedan aparecer todavía en el camino, adelantó ella.

Sobre el precio, el talón de Aquiles de esta modalidad, le garantizo que respetamos al pie de la letra los 1100 pesos por persona que decidimos de mutuo acuerdo con las Direcciones de gobierno y el transporte.

Julio es categórico cuando dice: ahí tenemos todos los comprobantes para demostrarlo, a nadie le cobramos un peso por encima, más bien hemos ayudado a personas que se nos acercan diciendo que no tienen completo el dinero del pasaje.

Sobre la compra del combustible aseguró que siempre se les garantiza a 13.99 pesos, «en este negocio no aceptamos los inventos de soborno, trapicheo, como decimos los cubanos, que nos proponen por fuera, me lo han ofrecido, pero repito para que quede claro, que no entendemos con eso».

“No tenemos necesidad, si actuando en regla la cuenta siempre nos da, nos va bien y no nos podemos quejar, al contrario agradecemos por esta oportunidad y lo que queremos es mantener nuestra pequeña empresa prestando un servicio tan necesario como es el transporte.

En cada viaje paran en la terminal de la ciudad de Las Tunas donde hacen el aforo pagando 1000 pesos.

“Sin ello no podemos estacionarnos en las otras que están en el trayecto donde pagamos esa misma cifra bastante alta por cierto, y si es posible completamos capacidades por el sistema de lista de espera como lo establece nuestro contrato, nunca con la mediación de los cargadores ilegales”

Estos tuneros emprendedores, sencillos, laboriosos y honestos dicen que aunque hasta ahora las gestiones de arrendar otros carros, han sido infructuosas, no desistirán.

“Vivimos con el sueño de abrir rutas dentro de la provincia, principalmente de taxis con servicio a los hospitales para cerrarle un poco el paso a los aprovechados y abusadores que piden miles de pesos para llevar a un enfermo como hace poco le sucedió a una vecina nuestra”.

