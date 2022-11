Isaura, una joven maestra orgullosa de su obra

Las Tunas.-En la Enseñanza Especial triunfa la perseverancia, los sueños y el amor; bien lo sabe Isaura Gómez Camejo, una maestra muy joven en el oficio pero longeva en el sentimiento de utilidad y felicidad al ver cada pequeña luz del conocimiento encendida en sus alumnos.

Retador, nos dice, resulta el trabajo en el salón de estimulación temprana destinado a la niñez en edad preescolar. Allí adiestra a sus cuatro educandos, cada uno de estos con diversas condiciones.

«Tengo una niña con una parálisis cerebral infantil, otra con una discapacidad intelectual, estrabismo y dificultades de socialización en lo que pudiera ser un autismo, además uno con una displejia en miembros inferiores y mano derecha, así como otro pequeño con una parálisis del sistema nervioso central.

«Tal como sus características son diferentes también lo es la enseñanza hacia cada uno de ellos. Una ventaja es que trabajamos todo el tiempo junto a la familia y empleando el programa Educa A Tu Hijo. El niño tiene que lograr vencer los objetivos de cada actividad y en eso es fundamental ese respaldo desde casa.

«Todo es diferente y nuevo. Tengo que estudiar mucho aún pero me siento bien y veo que evolucionan. Es un trabajo de infinito amor y paciencia», subraya.

Sonríe cuando le pregunto: » ¿Por qué educación especial, una enseñanza tan difícil? » , luego responde: «Antes, la Educación Especial era mal vista y se tenía la opinión de que los niños no aprendían, que no avanzaban y no es así. Ellos aprenden, despacio, con calma, pero aprenden. Es muy bonita, diferente a otras educaciones pero se ven los resultados; todo eso me llamó la atención. Son, además, muy amorosos, algunos un poco más tímidos que lo usual».

«Cada avance , por mínimo que sea, es un logro y algo maravilloso en esta especialidad. Me siento encantada de ver que van hacia adelante y que adquieren nuevas habilidades. Es magnífico».

Sin dudas, un sentimiento de utilidad embarga a la joven maestra Isaura Gómez Camejo cuando ve a sus niños crecer por encima de las dificultades; para ella, enseñar a infantes con necesidades educativas especiales es motivo de satisfacción y orgullo personal.

/lrc/

