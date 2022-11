Doctora María del Pilar: a ojos vistas la Imagenología

Las Tunas.- La Doctora María del Pilar Estrada Pérez, especialista en Imagenología, vivió el desarrollo de la Radiología y la sustitución de estudios invasivos con el tomógrafo multicorte, ella descubre en imágenes cada milímetro del cuerpo. Esta tunera alberga la sapiensa de una profesión cuya magia subsiste a ojos vistas.

«Comencé a hacer la residencia en el año 1990 y me gradué de especialista en noviembre de mil 1994, por esa época era Servicio de Radiología, en aquel momento ya se comenzaba a hablar de lo que era el Período Especial y había ya restricción del material radiográfico fundamentalmente.

«Sentimos miedo de no poder terminar especialidad porque en ese momento eran todos los estudios convencionales, no existían los actuales de avanzada. Tras graduarnos nos dejaron en el Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna, éramos pocos imagenólogos en la provincia, contábamos con tres profesores y yo formaba parte de la cuarta formación de imagenólogos», recuerda hasta el mínimo detalle de esa época de sacrificios y de largas horas dedicadas a su formación.

«El término de la especialidad de Radiología se decía porque solamente se hacía la exposición a los Rayos X, después se incorporó el ultrasonido y con el paso de los años fue creciendo la especialidad, aparecieron equipos nuevos como la Tomografía, la Resonancia, los Ultrasonidos a color con gran repercusión.

«La especialidad está en constante ascenso, hoy día se puede estudiar prácticamente cualquier parte del organismo con un ultrasonido y la tomografía vino a sustituir estudios muy cruentos como las angiografías.

En corto tiempo tenemos el resultado, por ejemplo en cuestión de minutos diagnosticamos y ofrecemos el resultado de un paciente con un traumatismo encefálico para que los neurocirujanos definen una conducta a seguir. La imagenología es una especialidad que transversaliza todos los servicios y las atenciones médicas.

«En ocasiones el trabajo del equipo de la Especialidad es un poco anónimo, los pacientes muchas veces no saben que detrás del diagnóstico que le da su médico de cabecera estamos nosotros.

«Prácticamente todas las enfermedades son diagnosticadas por los Imagenólogos, es una especialidad muy bonita y amplia, hay que estudiar mucho, al contrario de lo que muchos piensan, los equipos te dan una imagen pero debemos tener una gran formación clínica para saber y valorar, interpretarla, nos exige gran dominio de la Clínica por los diagnóstico diferenciales »hace alusión la también profesora asistente, quien contribuye a la formación de nuevos especialistas.

«A pesar de que tenemos déficit de algunos recursos siempre se ingenian alternativas para no dejar de brindar el servicio, tratamos que los estudiantes de Medicina se enamoren de la especialidad aunque en ocasiones es difícil aprender a mirar como dijeran ellos mismos, es un arte difícil que hay aprender.

«En un primero momento –subraya– los traemos al departamento le enseñamos las áreas y a partir de ese momento en cada conferencia hacemos énfasis en la importancia que tiene una vez que sean médicos diagnosticar e interpretar una radiografía, es aquí donde verdaderamente los formamos. Es increíble la cantidad de de patologías que vemos a diario, enfermedades raras y así ellos forman sus conocimientos».

La especialista en Primer Grado, María del Pilar, deja su huella, comparte sus experiencias como colaboradora cubana y en la formación de residentes locales y extranjeros que le agradecen su empatía comunicativa y valoran su dedicación.

«Siento que el Servicio es mi segunda casa, aquí he dejado parte de mi vida, me he consagrado para que estemos por delante a la par de la avanzada tecnológica mundial porque el conocimiento no está de más», comenta esta sensible mujer quien hace un alto en la entrevista y atiende a una madre que viene en busca de su criterio y la certeza de los diagnósticos.

Esta tunera resultó la primera adiestrada en el Tomógrafo Axial Computarizado, un empeño que sorteo obstáculos ante desalientos que a veces marca la superación lejos de la familia.

«Trabajé casi un año sola hasta que se formó otra doctora, fueron noches de desvelos, de trabajar hasta las cuatro de la madrugada, los médicos conocían de la confiabilidad de la tomografía y nos correspondía redoblar los esfuerzos».

Fundadora del Capítulo Provincial de Imagenología, fundado en el 2008, que a la vuelta de varios años dirige nuevamente y hace honores a la Sociedad Cubana de Imagenología, con el aporte en el nivel científico de más de 200 médicos, licenciados, residentes y profesionales de especialidades afines, de los ocho municipios.

La Doctora María del Pilar resguarda con la obra de su vida el Servicio de Imagenología, pues le asiste una vocación que no tiene horarios, que la define y la empodera descifrando imágenes ante la vida.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube