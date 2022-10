Camilo, recibe flores en su pecho de mar

A Cuba octubre le estremece las entrañas; en esa siembra de fechas de dolor y gloria llegamos al 28 de este mes, un día en el cual hemos colmado de flores el mar en honor a Camilo Cienfuegos Gorriarán, el Comandante del Sombrero Alón, eterno en sus escasos y fructíferos 27 años.

Sesenta y tres años después su sonrisa franca y sencilla permanece en el pueblo de Las Tunas y en la Isla que aquel octubre de 1959 buscó, con ansiedad y esperanza, el Cessna donde viajaba el guerrillero tras la partida definitiva desde Camagüey hacia la inmortalidad. Antes, en un discurso multitudinario en la capital del país, había vuelto sobre los versos del poeta que inmortalizan el amor hacia nuestra bandera:

«Si deshecha en menudos pedazos

se llega a ver mi bandera algún día,

nuestros muertos, alzando los brazos,

la sabrán defender todavía…».

Esa convicción de causa y sentido por su tierra está presente desde muy joven; mucho antes de ser un rebelde guerrillero que afirmara a Fidel: «Más fácil me será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza». De tal manera, en una carta a su amigo José Antonio Pérez, a propósito del golpe de Estado de Fulgencio Batista, escribió:

“Mi único deseo, mi única ambición es ir a Cuba a estar en las primeras líneas cuando se combata por el rescate de la libertad y la hombría. Es imposible para mí permanecer alejado de los problemas. Cuba en estas horas negras, necesita de cada ciudadano, de cada hombre, su mayor esfuerzo; el mío fue, es y será pequeño, pero será íntegro para ella».

Leer más: Nuevos pioneros a las filas de la OPJM en Las Tunas

Quien escribía estaba lejos de la Patria, tendría entonces apenas 21 años de edad y enfrentaba los rigores típicos en la vida del emigrante; de esas vicisitudes contaba a familiares y amigos desde los Estados Unidos con un tono jocoso y peculiar, y un juego muy suyo de palabras en el que mezclaba el inglés y el español, a veces incluso otros idiomas.

«Yo estoy very good and ustedes (…) Capito tue parla italiano (…) Gente, no se me pueden quejar, pues les escribo en 16 idiomas, en esta corrida me convierto en un delegado de la ONU.”

Las rúbricas las firmaba unas veces como Kmilo y en otras oportunidades como Kamilo 100fuegos. Como en un guiño de complicidad, la vida, el tiempo, el rigor de ser consecuente consigo mismo le fue dictando a aquel hijo de Lawton una manera de sentir, de pensar y de actuar. Muy pronto en la vida, el hijo de José Ramón Cienfuegos y Emilia Gorriarán sentiría en su pecho latir el dolor de la Patria. En una carta fechada 13 de septiembre de 1956 expone: “A mi modo de ver las cosas, hay un solo camino digno de terminar la situación actual, y con sus responsables seguir la causa de Fidel (…) Fidel afirmó que este año seremos libres o él morirá. Yo desde hace rato estoy con él, me lo había jurado y lo cumpliré.”

Leer más: Mis fabulaciones sobre el noventa cumpleaños de Camilo

Delgado como siempre, las imágenes de esa etapa en Estados Unidos nos devuelven un joven distinto a la legendaria estampa guerrillera de sombrero alón y melena suelta, hermosa por demás.

¡Pudiéramos decir tanto y tanto del Señor de la Vanguardia! Y habremos de hacerlo, habremos de contar a nuestra infancia del niño que cazaba mariposas, que ahorró el dinero de su merienda y lo donó a los pequeños huérfanos de la Guerra Civil Española, que jugaba pelota y voleibol, aficionado a la natación y al ciclismo…Tendremos que contarles del joven combatiente capaz de obtener una confesión usando un esfigmomanómetro como detector de mentiras, del bromista aun en momentos de tensión, del audaz invasor, del Comandante del Ejército Rebelde con los bolsillos llenos de papelitos con inquietudes de la población…del héroe, del compromiso con Fidel y, más aún, con Cuba.

Leer más: El hombre de la sonrisa

Hasta el día de hoy llega su carisma, jovialidad, criollez y sencillez de pueblo; así lo quisimos y lo admiramos, así lo recordamos cada 28 de octubre cuando recibe flores en su pecho de mar.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube