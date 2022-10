Abeysi Pantoja: “Hoy podemos estar orgullosos de lo que están haciendo los Leñadores”

Las Tunas.-El tunero Abeysi Pantoja es uno de los artífices de los resultados de los Leñadores en Series Nacionales. Pantoja integró el equipo de Las Tunas en una de las generaciones más ofensivas de la historia y luego como entrenador de bateo ha estado involucrado en la etapa de oro del béisbol en el Balcón del Oriente Cubano.

Sus inicios fueron en el fútbol, un deporte que abandonó por el béisbol.

“Yo empecé jugando al fútbol, pero un día jugando con unos amigos me dijeron que tenía condiciones para ser pelotero. Ese mismo año participé en el Campeonato Nacional Juvenil bajo las órdenes de Reynaldo Sabido y más nunca me he alejado del béisbol”

¿Qué recuerdas de tus inicios?

“Del principio me acuerdo que no conocía las reglas y un día dan un fly de foul y le tiré el guante. Eso en el béisbol no se puede hacer porque entonces el bateador tiene derecho a avanzar tres bases. Ahí me di cuenta que necesitaba estudiar y aprender”.´

¿Qué significa para ti defender los colores verde y rojo?

“Yo siempre tuve satisfacción cuando veía a los peloteros de Las Tunas bajar de la guagua y hoy siento que le dimos identidad a este equipo. Entre todos hemos logrado que los Leñadores estén en los planos estelares del béisbol cubano”.

Las Tunas siempre tuvo un buen equipo, pero no lograba ganar. ¿Por qué?

“Teníamos una gran ofensiva, pero nos faltaban los conceptos y la convicción de ganar. Solo pensábamos en batear y no veíamos la victoria como una posibilidad”.

¿Qué representa para ti ser campeón con los Leñadores?

“Es mucho tiempo de sacrificio y de horas sin dormir. Un play off cambia la dinámica y siempre estás pensando en hacerlo mejor que el día anterior. Creo que hoy podemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Yo también fui campeón con Orientales, con el Cuba Universitario y con el municipio Las Tunas en el torneo de clubes”.

¿El relevo está garantizado?

“Tengo un hijo que es amante al béisbol y ya está en un área deportiva, pero no le exijo y quiero que lo haga porque lo disfruta”.

¿Sigues amando y defendiendo el béisbol?

“Yo todavía sufro porque falta el reconocimiento a lo que hacemos. Yo sigo amando al béisbol”.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube