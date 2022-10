Nuevo traspiés para equipo de Las Tunas en Torneo Clausura

Las Tunas.-«No hay manera de levantar esto», me decía contrariado unos de los principales jugadores tuneros una vez concluido el encuentro y donde su equipo sucumbió por la mínima ante su similar de Artemisa en la continuación del Torneo Clausura de la Liga cubana de Fútbol.

Aunque al contrario de otras oportunidades, donde se le achacaba cierto pasotismo a la hora de encarar los encuentros, en esta oportunidad los dirigidos por Eder Márquez, visto lo visto sobre la cancha de juego, merecieron más aunque ya se sabe que en este deporte no se merecen las cosas y se trata de anotar más goles que el rival para obtener la victoria.

Dos partes totalmente distintas marcaron el devenir del encuentro celebrado en “La Pista”. Una primera donde el elenco visitante mostró sus principales atributos: balones por cualquier vía a su jugador estrella Maikel Reyes y este buscar las internadas de sus compinches Yasnay Rivero y Allan Pérez.

Lo intentaron en varias oportunidades ante una defensa local que se mostraba un poco dubitativa cometiendo varias infracciones cerca de la cabaña defendida nuevamente por Javier Ramos y como no podía ser de otra manera derribo a Maikel dentro del área y penalti decretado.

Allan Pérez se encargó de cobrar la pena máxima que ponía a ganar a los suyos desde el minuto 35 y para Las Tunas era como nadar en contra de la corriente.

Antes, es bueno recordar, los tuneros tuvieron una buena oportunidad de cara al arco contrario cuando el jovencito Marlo Madrazo tras un balón recuperado por el mismo se internó en el área pero eligió la peor de las opciones (el pase) cuando pudo optar fácilmente por el tiro a puerta.

Así se fueron al descanso y ya en la segunda toma se vio a un equipo de Las Tunas que estaba decidido, en buen cubano, a matar o morir. Sin dudas unos de los principales alicientes para ese mejor rendimiento de los tuneros fue la entrada a la cancha de juego de su capitán Leandro Pérez “el chacal” que aparte de aportarle contundencia defensiva al equipo su sola presencia motiva el accionar del resto de sus compañeros.

Darío Pons al 53 tuvo la oportunidad de igualar el encuentro pero su disparo a puerta, tras un mano a mano con el portero, salió desviado. Se lo creyó el equipo de casa y ya su superioridad era evidente.

Más mordiente al ataque fue lo que buscó el mandamás tunero metiendo en la cancha al habilidoso jugador Christian Valiente que con sus internadas por el costado izquierdo le trajo más de un disgusto a la defensa artemiseña.

Una de esas jugadas individuales del “melenudo” refuerzo holguinero fue reclamado por todos los jugadores y público presente como posible penalti pero el árbitro no lo consideró así.

Del equipo visitante había pocas noticias y solo al contragolpe aprovechando el desespero tunero por igualar las acciones pudo crear alguna que otra ocasión pero de ahí no pasaron. Ya en los últimos minutos no quedaba otra que bombear balones al área y ahí la tuvo Julio Daniel Rodríguez al 82 que de cabeza pudo empatar pero para las huestes tuneras ayer “los santos” no fueron su mejor aliado.

Así terminó el encuentro donde la realidad es que tres nuevos puntos se fueron al limbo y no se logra aprovechar la condición de jugar en casa.

Casi sin descansar Las Tunas tendrá su próximo compromiso el venidero miércoles cuando enfrente como visitante al equipo de Villa clara.

En otros encuentros de la esta fecha La Habana, que lo viene haciendo de maravilla, sorprendió a Santiago de Cuba al someterlos dos goles por uno. Por cierto los “diablos rojos” no perdían un encuentro desde el pasado 19 de febrero cuando cayeron dos goles por cero ante Guantánamo en partido correspondiente a la 3era Jornada del pasado Torneo Apertura.

Otro que bien baila en el actual evento, Camagüey, se deshizo un gol por cero de Cienfuegos y Guantánamo hurgó aún más en la herida de los villaclareños y los goleó tres goles por cero.

Así las cosas La Habana y Camagüey mandan en el torneo ambos con 15 puntos, Santiago de Cuba se quedó con los trece que tenía, Artemisa llegó hasta las nueve unidades, Guantánamo archiva cuatro, Las Tunas suma tres y cierra la tabla de posiciones el decepcionante conjunto de Villa Clara que no ha logrado hacer la cruz en lo que va de campeonato.

/lrc/

