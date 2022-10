Pilar Alonso Fernández: «He sido privilegiada por haber pasado 32 años de mi vida en la EIDE»

Las Tunas.- Rosa Pilar Alonso Fernández es una de las fundadoras de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Carlos Leyva González, y desde su inauguración se ha desempeñado como la secretaria docente de este centro.

A los 32 años de la fundación de esa institución deportiva, Pilar recuerda que a pesar de un inicio difícil por los pocos recursos, siempre existió el anhelo por parte de los profesores y alumnos de seguir adelante.

«El comienzo fue muy duro, no habían recursos para terminar la escuela, pero teníamos la necesidad de comenzar a formar a nuestros atletas. Solo contábamos con una torre de residencia, media cocina y no estaban preparados todos los terrenos ni los gimnasios, en fin, casi no teníamos nada».

Después de varios años trabajando sin las condiciones necesarias, gracias a una inversión capital en el año 2013, comenzaron un grupo de transformaciones que favorecieron mucho, tanto a los locales de estudio como a los espacios de entrenamientos.

«Necesitábamos muchísimas reparaciones en la escuela, principalmente terminar las torres de las becas, y tabloncillos nuevos para los gimnasios. Logramos que se terminara la cerca alrededor del centro, arreglamos las áreas de béisbol, fútbol y hockey. En ese momento, estábamos agradecidos por cumplir muchas tareas que nos quedaban pendientes para el confort de los estudiantes».

Pilar siente un gran orgullo por cada triunfo de sus estudiantes que solo es comparado al de una madre por sus hijos.

«He tenido muchos momentos felices en esta escuela, que ya considero mi casa, cada victoria de mis estudiantes la siento mía, al igual que sus derrotas. Me siento como si fuera la madre de todos ellos. También he tenido momentos duros, he sufrido por perdidas tanto de compañeros de trabajo, como de estudiantes, y son muchas experiencias por las que he transitado. Sin dudas, he sido privilegiada por poder compartir estos 32 años de mi vida con todos los que han pasado por aquí».

A pesar de llevar ocho años jubilada, Pilar no quiere pensar en el retiro, ella no concibe su vida sin subir la loma de la EIDE, sin ver a sus estudiantes, compañeros y amigos.

«No me hallo sin subir esa loma todos los días, se que en algún momento tendré que abandonar mi puesto, pero no me resigno a que el tiempo pasara tan de prisa. Siempre soy la primera en llegar y la última en irme, el día que no pueda hacer más esa rutina, sé que será muy triste para mí».

Esta mujer excepcional, dedicada toda su vida a su trabajo, no solo ha sido la secretaria de la EIDE, también la madre, la amiga, la compañera… ha sido como su nombre lo indica, un “Pilar” fundamental del deporte tunero. (Por Divian Cruz, estudiante de Periodismo)

