Madre e hija comparten el amor por la misma profesión

Colombia, Las Tunas.-Muchos ejemplos hay donde se entrelazan el amor de progenitores e hijos, pero pocos son los que coinciden en el mismo espacio físico del centro laboral.

En la escuela rural Antonio Luaces de Tana en el municipio de Colombia encontramos a Danay del Risco Acosta quien es coordinadora del segundo ciclo de esta institución escolar, ella como hija tiene la oportunidad de dirigir a su madre Isabel María Acosta Hechavarria quien es maestra de este centro escolar.

«Yo me siento orgullosa de mi hija, desde pequeña siempre venía conmigo aquí a la escuela, veía lo que yo hacía, y fue siguiendo mi ejemplo, y hoy me siento muy feliz de que ella me dirija”, dijo a Tiempo21 Isabel María.

Con voz emocionada y lágrimas en los ojos, su hija Danay comentó que es un privilegio esta experiencia para ella.

«Yo me formé en este mismo centro laboral, aquí fui creciendo, viendo a muchos de mis compañeros actuales que me formaron y que hoy dirijo, siguiendo el ejemplo que me inculcó mi madre que es muy cumplidora y responsable con todo, y por eso soy así porque lo herede de ella».

/lrc/

