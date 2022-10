Dania Rondón: ¡Voy a dar siempre lo mejor de mí!

Carisma, buen trato, sentido de la utilidad y del buen servicio distinguen a la tunera Dania Rondón Báez, gestora integral en la Oficina de Correos Tunas 1, en ciudad. Dos décadas atrás inició labores en esta institución en la que se formó y en la cual encontró una familia y numerosas satisfacciones.

«El objeto social de Correos es la prestación de servicios y hacerlo con calidad; ello implica informar bien al cliente y ofrecer una atención esmerada. Me gusta mucho el contacto directo con las personas, confraternizar, que éstas me reconozcan… Estoy enamorada de lo que hago.»

«He transitado por caso todos los puestos de trabajo que hay aquí y puedo desempeñarme en cualquier función, incluso en dos al mismo tiempo si se requiere. A veces es mucha carga pero cuando se hace con satisfacción y amor todo sale bien», afirma quien aprendió el oficio sobre la marcha y luego se profesionalizó.

«Cuando comencé no tenía experiencia pero sí compañeros que me enseñaron; luego pasé el curso de Técnico Medio en Correo al cual llegué ya con un recorrido de trabajo sólido. Después he transitado por otros que me han servido de superación: de recursos humanos, de telegrafía (telegramas, giros), de la esfera postal (cartas, la prensa, la paquetería)…y todo eso me ha ido enseñando. Cada día uno aprende algo nuevo y hasta los clientes, sin proponérselo, te enseñan cuando te hacen una pregunta y eso te conlleva leer, preguntar… hay que estudiar todo el tiempo.»

Con especial cariño se refiere a sus compañeros, quienes «son familia», me dice; una familia que, a su vez, ve en ella un ejemplo y un rostro que representa la esencia de Correos de Cuba. «Yo digo que es casi como mi primera casa, somos un equipo, aquí estamos 8, 10 y hasta 12 horas de faena; la unión de un colectivo de trabajo es muy importante.»

Dania no deja de significar, con insistencia, el valor del buen trato y la importancia de la cultura del detalle entre quienes, por su quehacer, mantienen interacción constante con el público.

«Mi carácter es el mismo dentro y fuera del Correo. No me gusta que me traten mal y, en consecuencia, no lo hago con los clientes. Si una persona llega requiriendo información o una explicación, lo primero es atenderla con educación, informarle y si no sabes la respuesta, buscar detalles y dar la explicación; de eso depende si marcha contenta o molesta. Hay que orientar y lograr que las personas se vayan satisfechas», afirma con resolución.

Su compromiso con el quehacer diario en su centro laboral constituye guía para todos a su alrededor; Dania afirma que es feliz con su trabajo y que estos 20 años sí son mucho para ella y le han regalado «gran satisfacción y eso es como un incentivo para continuar haciéndolo lo mejor posible». En suma, es una mujer que acomete su actividad con inmenso amor y ahí está la diferencia.

/mga/

