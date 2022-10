Rolando Ponce de León: “Los cubanos llevamos el béisbol en la sangre”

Las Tunas.- Apasionados por el béisbol, muchos son los niños que sueñan con ser grandes peloteros, managers y otros, con estar al menos dentro de un equipo en cualquier función.

Tal es el caso de Rolando Ponce de León, quien fue director del equipo de Las Tunas, preparador físico y ahora se desempeña como coach de banca de Los Leñadores.

¿Cómo fue su comienzo en el béisbol cubano?

“Como todo niño cubano, siempre me gustó la pelota, aunque no me veía directamente en el campo. Me fui para La Habana a estudiar y por mi altura y mi físico les gusté a los entrenadores. Me hice licenciado y regresé para mi tierra donde comencé cómo director de la Liga de Desarrollo”.

¿Cuál fue su mejor experiencia como Director del equipo Las Tunas?

“Como director tuve sinsabores porque en ese tiempo éramos de los equipos más débiles. Pero, la mejor experiencia que tuve fue en la Sexta Liga de Desarrollo en la que discutimos la final con los Vegueros de Pinar del Río”.

¿Cómo contribuye a que el equipo sea uno de los más estables?

“Pablo siempre me dio la confianza y cuando regresé de una misión en Jamaica, me convertí en coach. Dirigí el equipo cuando él estaba en otras funciones. Nos entendíamos bien, tanto con el colectivo de entrenadores, como con los muchachos. Tuvimos reveses, pero las victorias fueron muchas. Creo que aporté mi granito, y me quedé con esa satisfacción”.

La pasión por el deporte nacional está viva en niños, jóvenes y adultos mayores. Muchos la aplican en el terreno, y otros desde las gradas, pero al final todos llevamos el béisbol en la sangre. (Por Divian Cruz Oliva, estudiante de Periodismo)

/ydv/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube