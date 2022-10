Homenaje en Las Tunas a las víctimas del Crimen de Barbados

Las Tunas.- El movimiento deportivo en la provincia de Las Tunas rindió homenaje hoy a las víctimas del horrendo sabotaje al avión de Cubana de Aviación, proveniente de Barbados, en el que arribaría a Cuba un grupo de 73 pasajeros, entre ellos dos deportistas tuneros.

En el memorial Mártires de Barbados, atletas destacados de la esgrima pertenecientes a la Escuela de Iniciación Deportiva Carlos Leyva, realizaron la demostración de un combate, para rendir tributo a nuestros caídos y pronunciarse en contra del vil asesinato.

En el acto participaron autoridades de la Dirección Provincial de Deportes, familiares y amigos de las víctimas.

El momento fue oportuno para la entrega de la Distinción “Mártires de Barbados” a las Glorias del Deporte Ermidelio Urrutia, Félix Núñez, Yamila Flor y Yolexis Tamayo.

Ermidelio Urrutia, campeón olímpico del béisbol, dijo que sentía un enorme orgullo de haber recibido esta medalla, y más en una fecha como esta en la que recordamos a los jóvenes que venían en ese vuelo.

“Voy a guardar esta medalla con mucho amor, con el mismo que he guardado todas las que me ha entregado mi Revolución, y recordarles a todos aquellos que quieren ver a Cuba caída, que no lo van a lograr porque aun quedamos muchos revolucionarios”.

Este hecho ocurrido hace 46 años, le quitó la vida a 73 personas, pero también nos hizo más fuerte en nuestros ideales, por lo que los atletas cubanos reafirman su compromiso con la Revolución y al mismo tiempo, con sus mártires. (Por Divian Cruz Oliva, estudiante de Periodismo).

/ydv/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube