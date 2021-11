De Manzanillo a Manatí, el camino de la vida

Manatí.- Arturo Heriberto Gutiérrez tiene 83 años y es fundador del Partido Comunista de Cuba, al cual ingresó cuando andaba por La Habana, empujando a la Revolución dentro del ejército, inspirado en el ejemplo del Comandante Ernesto Che Guevara, que fue su jefe en la Columna 8 Ciro Redondo.

Un día de 1957 se fue hacia la Sierra Maestra, donde integró el Ejército Rebelde para acabar con la tiranía que azotaba al país y se sintió pleno cuando se puso bajo las órdenes del Che Guevara.

«El Che era un hombre maravilloso, aunque muy recio. Cuando te daba una orden tenías que cumplirla porque si no, te castigaba, pero era un genio».

De Manzanillo llegó a Manatí, en plena efervescencia revolucionaria en la década del 60 del pasado siglo, donde echó raíces desde entonces, y la mayor parte de su vida la ha dedicado al norteño municipio de Las Tunas, en el que hizo su familia, y desde su posición de militante en un núcleo de jubilados valora la labor de algunos miembros de la organización.

«Yo te digo una cosa: hay militantes muy buenos pero otros no hacen el papel que les corresponde. Es mi concepto aunque pueda estar errado. Yo oigo a militantes que hablan cosas que no tienen que hablar. Yo te lo digo porque yo pasé a tres presidentes: Grau, Prío y Batista, y por eso me alcé y luché para liberar a Cuba de los malos gobiernos. Y antes tenía posibilidades solo el que poseía dinero y los demás debían trabajar mucho si acaso».