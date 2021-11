Yolier Rojas: “A mí me gusta donar sangre para ayudar a las personas”

Yolier Rojas Palmo es uno de los integrantes del movimiento deportivo en Las Tunas y desde 2019 se desempeña como comisionado de Tenis de campo en el territorio. Más allá de sus aportes a la sociedad en su función, hace una década decidió donar sangre para salvar vidas, y ya contabiliza unas 23 oportunidades en las que ha extendido su brazo en gesto solidario.

¿Cómo inicias en este programa?

“Cuando estaba cursando el primer año de la universidad nos explicaron la importancia de esta tarea. Me quedé con un poco de curiosidad y me percaté de todo lo que se puede hacer con una donación, y comencé en este programa”.

¿Recuerdas la primera vez?

“Nunca se me va a olvidar esa primera vez porque empecé a sudar mucho y me preguntaron si me sentía mal, y yo dije que estaba bien. Lo cierto es que pensaba que me iba a desmayar, pero no fue así. Ya después me adapté y realizo tres donaciones por año”.

¿Sabes cuántas vidas has salvado?

“A ciencia cierta no puedo decir las vidas que he ayudado a salvar, pero estoy seguro que han sido muchas. Soy O positivo y esa sangre seguramente la usaron en distintos procederes y benefició a embarazadas, personas enfermas, en estado terminal…”.

¿Qué significa para ti?

“Me siento satisfecho. También debo decir que lo viví en carne propia porque mi mamá estuvo enferma y necesitó sangre. Ahí corroboré el valor de realizar esas donaciones. Pienso que si las personas sintieran el dolor ajeno no pensaran tanto a la hora de tener un gesto. A mí me gusta donar para ayudar a los demás, y me siento feliz por hacerlo”.

Yoiler Rojas Palmo es un joven humanista y de una gran vocación social. Sus dos hijos, su esposa y un bebé que viene en camino son su orgullo. Este tunero con sus donaciones ayuda a vivir sin esperar nada a cambio.

/mga/

