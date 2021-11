Renato Calvo: “El Partido Comunista es la fuerza de la Revolución Cubana”

Colombia.- El próximo 6 de noviembre se realizará en el municipio de Colombia la Asamblea Municipal de Balance del Partido Comunista de Cuba (PCC), un espacio donde la militancia repasará su desempeño, revisará lo que se ha hecho y lo que falta por hacer.

El colombiano Renato Calvo Montero es militante desde hace 43 años. Cuando muy joven aceptó formar parte de una organización en la que ha cumplido disímiles tareas y que le ha permitido crecer como persona y profesional.

“Recuerdo que ingresé en las filas del PCC cuando regresé del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, desarrollado en 1978 en La Habana. Unos años antes integré también la Unión de Jóvenes Comunistas y fue un proceso natural hasta llegar a esta organización partidista.

“Mis condiciones revolucionarias fueron mi mayor motivación. Desde pequeño me preocupé por prepararme y cuando llegó el momento estuve listo para ser militante. Si hoy sigo en el PCC es por el respeto que se ha ganado esta organización y porque ser militante es estar entre lo mejor de los cubanos, y yo no me podía perder eso”.

Jubilado del sector educacional, Renato se desempeñó como maestro y director en diferentes escuelas primarias de este sureño municipio tunero.

“El Partido Comunista es la fuerza de la Revolución y el que impulsa las tareas del país. Esta estructura debe seguir creciendo y fortalecerse para que no se pierda en el tiempo. Hay que continuar ganando el respeto de los cubanos y de las nuevas generaciones”.

Precisamente, Renato transmitió palabras de aliento y convocatoria a la juventud.

“Hay que decir seguir defendiendo el Partido Comunista y las nuevas generaciones no deben fallar a esta Revolución. El pasado fue muy duro y triste, y no debemos volver a esos tiempos. Es por eso que hay que ser inconforme y no olvidarnos nunca de la historia que ya vivimos para no regresar”.

Renato Calvo Montero sabe que las dificultades y propuesta tendrán su espacio en las diferentes instancias del PCC, incluyendo la Asamblea de Balance del 6 de noviembre.

Cuando las canas ya sobresalen en su cabellera, Renato siente que todavía le queda mucho por hacer.

/mga/

