Carlos Rodríguez es llamado a la preselección cubana de béisbol juvenil

Las Tunas.- El pelotero tunero Carlos Rafael Rodríguez González fue llamado a integrar la preselección cubana para los Primeros Juegos Juveniles de Cali 2021.

La Comisión Nacional de Béisbol anunció cambios en la prenómina cubana, luego de las bajas del jugador del cuadro Darlin L. Jiménez Gallardo (GRA) y el jardinero Cristian de Jesús López Cala (HAB), quienes no se presentaron a la concentración.

Ahora se realizó otro llamado y fueron subidos el receptor Pedro Pablo Revilla Leyva (GTM), el jugador de cuadro Carlos Rafael Rodríguez González (LTU), los jardineros Alejandro Javier Escobar Martínez (SSP), y Roberto Álvarez Cárdenas (MTZ), y el lanzador zurdo Dairon Mena Silot (GTM).

El equipo cubano que asistirá a Cali está compuesto por 30 peloteros que lucharán por un puesto para llegar la cita multideportiva de Colombia, que se desarrollará del 25 de noviembre al 5 de diciembre.

Preselección

Receptores (4)

Andry Pérez García (MTZ), Jorge Y. Rojas Martínez (PRI) y Ariel Pestano Rosado (VCL) y Pedro Pablo Revilla Leyva (GTM).

Jugadores de cuadro (8)

Guillermo García García(GRA), Tony D. Guerra Echazábal (PRI), Javier Carabeo Méndez (MAY), Adrián Rivera Mora (CFG), Juan L. López Rojas (VCL), Raidel Pedraza Fernández(VCL), Cristian L. Rodríguez García (VCL) y Carlos Rafael Rodríguez González (LTU).

Jardineros (5)

Roider Martínez Pérez (PRI), Ottoniel González Véliz (VCL) y Dailer Peña Torres (LTU), Alejandro Javier Escobar Martínez (SSP), Roberto Álvarez Cárdenas (MTZ).

Lanzadores (13)

Naikel Yoel Cruz Zaldívar (MTZ), Kelbis Rodríguez León (GRA), José E. Santos Escalante (SSP), Frank A. Álvarez Díaz (PRI), Marlon Vega Travieso (MAY), Yandi Molina Barrios (HAB), Yosvany Ávalos Ruiz (CAV), Luis A. Fonseca García (SCU), Luis A. Serpa Socarrás (CFG), Alex D. Pérez Ramos (CFG), Mailon Cruz Serrano (MAY), Alyanser Álvarez del Sol (MAY) y Dairon Mena Silot (GTM).

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube