Alcides Vicente: mi barrio México y yo

Alcides Vicente Morales Batista siente orgullo del barrio México, el lugar que escuchó su primer grito a la vida hace 39 años, donde ha crecido y ha visto las transformaciones de su entorno, para bien.

Hace solo seis meses es el delegado del Poder Popular de la circunscripción 13, consejo popular uno, en el centro del barrio México, donde cada día se propone guiar a los dos mil 570 vecinos que viven en su demarcación.

«Han existido varias transformaciones y la solución de planteamientos que eran históricos en la comunidad, como la cañada, la farmacia, el puente de hierro, las aceras de la calle 13 de octubre, el alumbrado público, y la población se siente satisfecha en buena medida», señala.

El barrio México estuvo como detenido en el tiempo por años. Por mucho que trataban de hacer los delegados de la circunscripción apenas se lograba algún avance. Pero ahora las principales autoridades de la provincia y del municipio de Las Tunas se empeñan en transformar al lugar, con el protagonismo de la comunidad.

«Preocupaciones tengo muchas porque quedan cosas por hacer, como la situación de las casas que están a la orilla de la cañada, que son las más vulnerables ante las inundaciones, sobre lo cual quedan dudas de la población, el bacheado de algunas calles, 25 casas que descargan los desechos sólidos en el río Hórmigo, por el descargue viejo que tenía el antiguo matadero, lo cual contamina al río y eso hay que eliminarlo porque atenta contra el medio ambiente».

Aun cuando queda mucho por hacer, el barrio México se transforma y se encamina hacia un futuro mejor, como una comunidad emblemática por sus problemas que ahora va dejando atrás, como una estela en el tiempo.

«El barrio México de antes no es el de ahora, aunque se mantienen algunas indisciplinas sociales como el alcoholismo, el consumo de drogas, los juegos prohibidos, pero hay una transformación clave desde la misma esencia de las personas. Hoy el barrio cuenta con una notable cantidad de licenciados en Cultura Física, profesores, médicos, enfermeros, es decir que el nivel cultural de la población ha ido creciendo y todos están integrados a la sociedad.

«Es cierto que todavía tenemos 74 desvinculados del trabajo, de ellos 36 jóvenes, de los cuales algunos están dispuestos a trabajar, pero no hay empleos para ellos. En la comunidad, por ejemplo, no hay hechos delictivos, lo que no quiere decir que algunos puedan cometer delitos fuera de aquí».

Alcides Vicente nació en la calle Vicente Cutiño, en el centro del barrio, por lo que es testigo de lo que ha sido esa comunidad desde hace 39 años, que es su edad. Él es licenciado en Cultura física, graduado del Instituto Superior Pedagógico Pepito Tey, de la provincia de Las Tunas en el 2014 con título de oro y trabaja como profesor de recreación en el gimnasio deportivo Juventud Atlética.

«Yo veo bien el futuro de mi comunidad, y eso me alegra, me entusiasma y me impulsa a seguir luchando por el bienestar del barrio.

Como delegado de la circunscripción ha tenido resultados, «aunque he tenido mis problemas por las dificultades que tienen y ven que no se resuelven, porque algunos se desesperan por los años que llevan con sus planteamientos. Pero cuando ven que se van resolviendo se sienten alegres».

Alcides Vicente siente satisfacción por su trabajo. Y a pesar de las incomprensiones y las dificultades del momento cada día se levanta con las ansias de la primera vez, y comienza una nueva jornada por la felicidad de su comunidad, la misma que lo vio nacer hace 39 años.

