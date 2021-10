Oel Hernández: “Nuestros trabajadores hicieron el máximo esfuerzo en la tarea que se nos asignó”

Sin dudas uno de los aciertos de la dirección del país en aras de combatir la Covid-19 fue la creación de centros de aislamientos donde, entre otros organismos, muchas instituciones educacionales fueron escogidas como “hospitales de emergencia” jugando un papel importante en cada función asignada.

Nuestra provincia no fue la excepción en habilitar este tipo de centros y uno de ellos el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) “Luis Urquiza Jorge” durante más de dos meses y medio laboró como tal y no pocas muestras de simpatía dejó en los pacientes hospitalizados el buen hacer de los trabajadores que aportaron su granito de arena durante todo este tiempo.

Ya el centro fue “desmovilizado”, afirmó el MSc. Oel Hernández Laguna, director del centro, reconociendo a su vez como titánica la labor de sus dirigidos: “Desde el primer momento en que se nos orientó sobre la necesidad de poner nuestra escuela a disposición de la dirección de Salud nos dimos a la tarea, en conjunto con ellos, de asumir esta nueva experiencia y en especial sobre cómo preocuparnos y ocuparnos en la atención a todas esas personas que necesitaban de nuestra ayuda.

“No fueron fáciles esos tiempos, se requería de la voluntad propia de los trabajadores en este caso de la educación, dieron su paso al frente y en cada tarea, dígase la alimentación, la limpieza o simplemente atender cualquier solicitud de los pacientes, pues no vacilaron y se dedicaron por completo a su

nueva responsabilidad.

“A pesar de que en el camino tuvimos algunos contratiempos, como por ejemplo con la escases de ropa, de guantes, a veces no era suficiente la disponibilidad de cloro para la desinfección, de que lamentamos el contagio de algunos trabajadores, los profesores del Luis Urquiza hicieron el máximo esfuerzo y logramos cerrar como se dice, con broche de oro”.

Por estos días este reconocido centro educacional pasa por un periodo amplio de desinfección general, así lo reconoció Hernández Laguna: “Ya se logró fumigar todos los locales que fueron utilizados

directamente, bien como hospital o como servicio de policlínico, llevan más de una semana cerrados, como por ahora no tendremos alumnos internos poco a poco vamos a realizar una desinfección más detallada es decir cama por cama que incluyen los colchones, sillas, mesas, persianas, etc., de manera tal

que no exista ningún riesgo para la salud de nuestros estudiantes”.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube