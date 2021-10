Zenia y la voluntad de servir al otro

Las Tunas.- Zenia López Rodríguez es una joven de 30 años de edad, especialista en Medicina General Integral que, después de un año en la República Bolivariana de Venezuela, regresó a Cuba como miembro del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve para enfrentar a la Covid-19.

«Yo me encontraba desde hacía un año en la misión médica cubana en Venezuela y cuando aumentan los contagios en Cuba se nos plantea la necesidad de regresar para reforzar el trabajo acá, y en ningún momento lo dudamos», dice.

En audio

«A mí, con otro grupo de compañeros, me correspondió prestar servicios en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, donde trabajé en un centro pediátrico. Estoy muy agradecida con los habitantes de esa ciudad del centro de Cuba por todo el cariño que siempre nos mostraron. A ese pueblo le brindamos todo nuestro amor en el trabajo diario y sentimos el apoyo no solo de quienes atendimos, sino de todos».

Zenia señala que siente orgullo por apoyar en todo a la Revolución, y ahora en Las Tunas, su tierra natal, estará el tiempo que sea necesario, hasta que disminuya el contagio con el virus y se controle la enfermedad.

Con la presencia del Ministro de Salud Pública, @japortalmiranda , la Directora de Ciencia e innovación tecnológica del @MINSAPCuba y autoridades del territorio se reconoce la labor de quienes ahora se incorporan a la batalla contra la COVID-19 en Las Tunas. pic.twitter.com/VS8YW2abRo — Danielle L.G ACN_CUBA (@danilgACN_Cuba) September 15, 2021

Graduada en 2015, Zenia ya había trabajado en zona roja durante seis meses en la lucha contra la Covid-19, antes de marchar a Venezuela, donde prestó sus servicios como profesional de la medicina cubana en el enfrentamiento a la pandemia en la parroquia Macarao, una de las 22 del Municipio Libertador, del Distrito Capital, con más 70 mil habitantes.

Estar un año alejada de la familia es algo muy difícil, mucho más cuando se tiene un hijo de cinco años al que añoraba todos los días. Y ahora describe el momento del reencuentro.

Se reconoce en Las Tunas la labor de una Brigada #HenryReeve que apoyó en el enfrentamiento a la #COVID19 en Ciego de Ávila, con la presencia del ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, de autoridades del territorio y del sector de la Salud. #CubaPorLaVida pic.twitter.com/IquqDD7EO2 — Centrovisión TV «Con su mirada en tí» (@CentroVision_) September 15, 2021

«El niño cuando me vio se quedó paradito, parece que por el tiempo sin verme y por el nerviosismo, al principio casi no me reconoció, y después se abrazó a mí y me besaba. Fue un momento muy emotivo y yo lo abrazaba y lo besaba en medio del llanto. Fue demasiado tiempo sin verlo y antes nunca estuvimos separados».

La doctora Zenia López Rodríguez representa lo más genuino de la juventud cubana, y desde su posición de profesional de la medicina siempre está dispuesta a cumplir cualquier tarea, por difícil que sea, y entrega todo su talento y esfuerzo para enfrentar a la Covid-19, desde el pasado 29 de julio que comenzó a trabajar en Ciego de Ávila, y ahora su misión está en Las Tunas, la tierra que la vio nacer.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube