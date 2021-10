Muerte en el Cruce de las escobas

Las Tunas.- Fue un hecho catastrófico. El impacto de los dos autos que viajaban en sentido contrario provocó el incendio de los dos vehículos, y sus seis ocupantes murieron calcinados por el fuego, que no paró hasta devastar ambos medios de transporte.

Ocurrió en el kilómetro 718 de la carretera central, en el lugar conocido como Cruce de las escobas, cercano a la comunidad de Carmenate, en el municipio de Majibacoa, provincia de Las Tunas.

En audio

El auto Peugeot, que renta el Ministerio de Turismo, venía de Holguín hacia Las Tunas y ocupó completamente la senda del auto Kia Picanto, que iba en sentido contrario y dicen que el impacto sonó como un bombazo.

Leer más: Seis fallecidos en accidente de tránsito en Majibacoa

El teniente coronel Luis Carlos Pérez González, primer instructor de la unidad de investigación criminal y operaciones del Ministerio del Interior en la provincia de Las Tunas, dijo que las primeras investigaciones no dejan dudas de que fue el conductor del Peugeot el responsable del accidente, y que por el impacto los ocupantes de ambos vehículos no pudieron salir de los autos y murieron envueltos en llamas, en una triste tragedia que no pudo ser evitada por los vecinos que trataron de auxiliar a las personas trabadas en los coches.

En video



Todos los fallecidos del auto de turismo eran jóvenes: el conductor Javier Gutiérrez Pérez, tenía 31 años de edad, y residía en la ciudad de Holguín. Marianny de la Caridad Borrero Álvarez, solo tenía 17 años, y Lorena Sánchez Acosta, 24, ambas vecinas del reparto La Victoria, en la ciudad de Las Tunas.

El auto Kia Picanto, pertenecía al Tribunal Popular Provincial de Las Tunas y era conducido por su presidente, Daniel Cisneros Gil, de 55 años de edad. Además viajaban Tania Verdecia Martínez, de 52 años, de Bayamo, provincia de Granma y Haydée Idalmis Cisneros Gil, de 58 años de edad, residente en Manzanillo, también en la provincia de Granma.

Fue un hecho catastrófico, que llena de tristeza y dolor a las familias de las víctimas.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube