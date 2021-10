Aprueban primera MiPYME perteneciente a Las Tunas

Las Tunas.- Después de cinco años de trabajador por cuenta propia en la actividad de elaborador-vendedor de alimentos, el joven tunero de 31 años, Adrián Segura Triste, y residente en el reparto Aguilera del municipio de Las Tunas, acaba de convertirse en el primer empresario privado de la provincia tras la entrada en vigor, el pasado 20 de septiembre, de las normas jurídicas que autorizan la creación de nuevos actores económicos en Cuba.

Bajo el nombre y el sello comercial de Tu hamburguesa, Segura Triste solicitó a través de la plataforma digital creada por el Ministerio de Economía y Planificación su proyecto de microempresa y estuvo entre las primeras 35 MiPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) aprobadas en el país a solo 10 días de promulgada la primera convocatoria, que priorizó entre otras actividades la producción de alimentos.

Para este joven graduado de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), el país ha tomado una importante decisión al permitir que personas naturales puedan tener sus propios negocios y, con ello, aportar al desarrollo de la nación y al incremento de bienes y servicios al pueblo. Es una muestra de cómo hemos ido dando pasos en la contextualización del modelo económico cubano sin renunciar a nuestro socialismo. “Se trata de trabajar todos por un mismo interés, elevar la calidad de vida de los cubanos con sus propios esfuerzos sin renunciar a nuestros principios, ideología y valores”.

“Hasta hoy me dedicaba a la venta de hamburguesas y otros alimentos en una pequeña cafetería, ahora, con esta aprobación, quiero extender mi negocio con dos restaurantes especializados y porque no llegar a tener una red a nivel de país en la medida que prospere mi negocio, en la propia medida que avance iré incorporando a otras personas a mi proyecto, por el momento me encargaré de llevar las finanzas y todo lo relacionado con la administración, me he ido asesorando en temas contables y de administración de negocios, además la universidad en Cuba nos prepara de manera integral”, señala Segura Triste.

De la provincia de Las Tunas otros emprendedores como el joven Adrián enviaron su solicitud de crear, micro, pequeñas o medianas empresas al Ministerio de Economía y Planificación durante su primera convocatoria, proyectos que se encuentran en diferentes pasos para su aprobación.

Entre las particularidades y fortalezas que tendrán estas MIPYMES, se encuentran el disponer de personalidad jurídica propia, con la cual podrán interactuar con las mismas facultades que el resto de los actores de la economía, se les permitirá importar y exportar bienes y servicios, encadenarse con proveedores de materias primas, además de recibir créditos por las instituciones bancarias incluyendo financiamientos en Módena Libremente Convertible. como anunció recientemente el Banco Central de Cuba.

En el mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el perfeccionamiento de actores de la economía cubana, como las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia, convocados todos a impulsar desde su ámbito el desarrollo de la nación, como ha señalado el Vice Primer Ministro y titular de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube