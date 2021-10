Futbolistas tuneros ya juegan con el Navegantes el Campeonato Estadual

Las Tunas.- Con derrota de dos goles por uno transcurrió el debut de los tuneros Sandro Cutiño y Sandi Sánchez en la tercera división del Campeonato de Fútbol en el estado de Santa Catarina, Brasil.

El Navegantes, club al que pertenecen los antillanos, dominó en la mayor parte del encuentro celebrado en el estadio municipal Valerio Gómez Neto de Santa Catarina e, inclusive, logró adelantarse por intermedio de Joao Vitor Da Silva pero Mpasso y Uiller Oliveira le dieron vuelta al marcador para dejar atónitos a los presentes en esa instalación viendo como se le escapaban los tres primeros puntos de la temporada.

En lo particular se destaca que tanto el defensa central tunero Sandro Cutiño y el cancerbero pinareño Elier Pozo partieron como titulares en el once inicial del Navegantes y en el caso de Sandro viene demostrando su calidad pues ya en su anterior etapa con el Porto Velho y ahora en este inicio de la Serie C con su club de origen ha sido permanente su titularidad.

Los otros cubanos que integran la plantilla del NEC (así también se le conoce al Navegantes Sport Club) son el portero tunero Sandi Sánchez, el delantero avileño Sander “keko” Fernández además del lateral derecho de Villa Clara, Dariel Morejón.

El NEC jugará su segundo encuentro el próximo domingo ante el Porto en calidad de visitante. Este campeonato reúne a nueve equipos que se enfrentan un todo contra todos a una sola vuelta y al final los dos equipos con mayor puntuación, además de garantizar su boleto para la segunda división del año 2022 en este estado, disputarán a doble partido el ganador de la Serie C 2021.

