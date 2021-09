Rafael Hernández: “El IPVCE es un orgullo para Las Tunas”

Las Tunas.- El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge de Las Tunas celebra sus 50 años, una institución que desde sus aulas ha formado a cientos de jóvenes que a día de hoy contribuyen con el mejoramiento social, económico, cultural, político y deportivo de su provincia.

Cuando se habla de los primeros años del preuniversitario tunero hay que mencionar sin dudas a Rafael Hernández Castro, quien tiene el enorme mérito de ser uno de los fundadores de este centro.

Rafael comentó en exclusiva para Tiempo21 cómo llegó a estudiar en esta institución.

“Cuando terminé la secundaria básica tuve la suerte de que nos informaran sobre la creación de un preuniversitario en Las Tunas y esto fue una fiesta porque ya no teníamos que ir a otra provincia a cursar estudios. Esta noticia fue una fiesta y el estudiar en el pre urbano fue una enorme satisfacción y una dicha. Allí conocí a muchos compañeros de otros municipios y fue una etapa linda en nuestra vida de adolescentes y que perdura hasta hoy”.

Hernández Castro se convirtió en el primer presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) de este centro.

“En décimo grado se funda la FEEM y me convertí el primer presidente. Se hicieron elecciones para conformar el secretariado y salí como presidente, pues todos me conocían y me llevaba con mis compañeros. Fue un reconocimiento a mi persona y a la vez un gran compromiso. Fue una etapa de formación muy importante en mi vida”.

Rafael Hernández también habló de los principales recuerdos que tiene de esa época tan importante en su vida.

“Mis recuerdos de esa etapa son de los más bellos de mi vida, pues estudiar en pleno casco histórico hizo que moviéramos la ciudad con el dinamismo y la efervescencia de los jóvenes”.

El IPVCE Luis Urquiza Jorge llegó al medio siglo de existencia y para Rafael Hernández, actualmente trabajador de ETECSA en Las Tunas, el orgullo de contar con un centro de este tipo es un privilegio para la provincia.

“El pre Luis Urquiza Jorge aglutinó a los jóvenes de Las Tunas y posteriormente se quedó chiquito y hubo que construir un inmueble mucho mayor. Hoy el IPVCE es un orgullo y en 47 graduaciones han salido muchos jóvenes que han contribuido al desarrollo de la provincia. Esta institución ha sido fundamental a la creación de la universidad y fuimos cimiento de lo que es hoy Las Tunas”.

