Raydiel Herrera Vega: “Quiero ganar por mi país cada evento”

Las Tunas.- A sus 22 años, el joven Raydiel Herrera Vega se empeña en triunfar en el levantamiento de pesas y obtener resultados que lo lleven a ser de los mejores exponentes en Cuba.

Hace tan solo tres años llegó al Equipo Nacional y nos cuenta como fueron sus inicios.

“Yo practicaba el fisiculturismo y la potencia. En el fisiculturismo la esencia son los músculos grandes y la mejor definición. Mientras que la potencia es sobre el más fuerte. Mi entrenador en ese tiempo era colombiano y quería hacer muchas cosas en Cuba, pero no pudo y me convidó a irme hacia al levantamiento de pesas por mis condiciones. Entonces me recomendó con el entrenador Juan Ramón Carrazana y este me preparó y en solo un año me llevó hasta el equipo nacional”.

Raydiel habla con orgullo de sus principales logros.

“Ya logré ser campeón nacional en la primera categoría, bronce en la Copa Cerro Pelado y antes de que empezara la Covid-19 fui medalla de oro en el arranque y la plata en el envión y total en la Copa Internacional Manuel Suárez. Además he participado en Copas que se han hecho de manera online que son de carácter internacional”.

El pesista tunero de los 67 kilogramos también nos habló de su rutina para mantenerse activo.

“Actualmente no dejo de entrenar para mantener la forma deportiva y cuando todo regrese a la normalidad estar bien y tener resultados en los eventos deportivos nacionales e internacionales”.

Vega Herrera se refirió a sus metas y sueños como atleta de alto rendimiento.

“Este ciclo olímpico va a ser fuerte y difícil porque tengo grandes rivales, pero pienso en tener nuevos éxitos como atleta. Será un ciclo corto de solo tres años y hay que estar bien. Mi sueño es representar a Cuba en eventos internacionales y alcanzar medallas en Mundiales, Juegos Olímpicos y Panamericanos. Quiero ganar por mi país cada evento. A mí me inspira el deseo de ser un grande en el deporte y tener resultados y reconocimientos. En el futuro yo representaré a Cuba y tengo que estar inspirado para lograr todo lo que quiero para mí y para mi carrera deportiva”.

Raydiel Herrera Vega es un halterista que sabe que con ganas y mucho empeño puede cumplir cada una de sus metas y es por eso que día a día mantiene viva la ilusión de seguir ganando.

/nre/

