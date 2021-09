Abdala y los adolescentes de Las Tunas, otra vez, a la carga los sueños

Las Tunas.- En la Secundaria básica Vicente García de la ciudad de Las Tunas la mañana de este viernes fue diferente y diríamos que única. Hasta allí llegaron estudiantes y familiares de alumnos de varios centros educacionales para recibir la primera dosis de la vacuna cubana Abdala.

Juan Carlos Ugarte Labrada estaba feliz, feliz de volver a ver a algunos de sus compañeros y, por supuesto, de recibir la esperada inmunización.

«Gracias a la vacunas y el cumplimiento de las medidas vamos a lograr que bajen la cifra de casos. Estoy contento y pronto comenzaremos el curso y pa ‘alante», nos dice con su mirada cifrada en el futuro y con esa «pinta» singular que tienen algunos jóvenes.

Juan Carlos estudia en el Centro Mixto Simón Bolívar pero junto a él estaban educandos de otras escuelas como el Instituto Pre Vocacionel de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge, la Pedagógica Rita Longa y la Panchito Gómez Toro. Esa organización, explica, Nilser Piñeda Cruz, director provincial de Educación, responde a un ordenamiento por Consejos Populares de manera que exista la menor movilidad posible de las familias.

“El proceso se ha organizado con rapidez y los alumnos acuden a los vacunatorios más cercanos a sus lugares de residencia, no a sus centros docentes. Ahora, en sus escuelas y en las direcciones municipales de Educación de toda la provincia, sí poseen los listados de los estudiantes que se inmunizan en esta ocasión. Con esos sitios puede comunicarse la familia para conocer con exactitud el lugar al que acudir para recibir Abdala», explicó tras un recorrido por algunos de los veinte inmuebles que asumen esta función en el municipio capital.

Esencias por la vida

Tal ir y venir por la vida y la salud de quienes concluyeron el duodécimo grado y de quienes iniciarán próximamente el cuarto año de la Enseñanza Técnica y Profesional y de la formación pedagógica, acontece en 67 sitios de Las Tunas. Sin distinciones, en la ciudad y en el campo, las imágenes son similares y tienen el signo de un país que enfrenta un momento duro pero que no se rinde en esta batalla contra el virus del SARS CoV-2.

De esa guerra que inicia en casa y trasciende a toda una nación, nos da cuenta Soraya Labrada Bello cuando dice: «Imagínese este es un logro. Toda madre quiere tener a su hijo protegido. Es fruto de un gran esfuerzo de la Revolución y es muy grande que nuestro país aun siendo del Tercer Mundo haya logrado desarrollar sus vacunas. Eso no se paga con nada. Estoy feliz y un poco más segura con la salud de mi hijo».

Cierto, el día de hoy es el fruto del anhelo de muchos y de la fuerza de todo un pueblo que hasta aquí ha llegado a golpe de inteligencia, talento y coraje. Con esa juventud que hoy recibe a Abdala contamos para el futuro y es bueno saber que Daniel Alejandro Zaldívar Pérez y Yannis Carla Salgado Lluch ansían ser parte de ese porvenir.

«Reconfirmado que quiero estudiar medicina», dice Daniel Alejandro, estudiante del IPVCE Luis Urquiza, mientras confiesa su admiración hacia el personal sanitario que » ha tenido que superarse cada jornada, dar a la población lo mejor de ellos y batirse día a día con la muerte».

Junto a su madre, Yannis Carla Salgado Lluch, manifiesta: «Es un privilegio recibir la vacuna. Ansío poder prepararme para las pruebas de ingreso y alcanzar mi carrera, por eso me he quedado en casa y me he cuidado. Comenzar la escuela me tiene feliz, porque así podré llegar a la medicina, a pesar de las circunstancias voy a por la especialidad que cada vez me gusta más. Quiero salvar vidas al igual que los médicos que se esfuerzan y se arriesgan por otros».

Nobles y altruistas son las aspiraciones de esta jovencita. Así han de andar los sueños y los deseos de buena obra en los cerca de cinco mil estudiantes de Las Tunas que durante tres días recibirán también una parte de la entrega de otros que antes anduvieron sus mismos caminos. Tal vez por eso las palabras de la madre Yaniseydi Lluch Pupo resonaban como un bálsamo y tenían la gratitud de los cubanos hacia cada persona detrás de Abdala: «Me siento feliz, afortunada y agradecida. Confiada de nuestros científicos y segura de que todo va a ir bien. Bendecida de que hoy reciba mi hija la primera dosis de la vacuna».

Las edades pediátricas… la lucha por la salud

Lissette López González, jefa del grupo nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública (Minsap), informó que hoy en Cuba se encuentran activos con la Covid-19 más de seis mil pacientes en edades pediátricas, una cifra elevada, que preocupa y ocupa.

De tal manera, el actual programa de inmunización para este grupo etario es intensivo y en formato de campaña, de forma que en Las Tunas se debe inmunizar unos 100 mil niños y adolescentes. Se trabaja con inmediatez y el objetivo es beneficiar a muchos en poco tiempo. Sobre este tema, el director provincial de Educación, Nilser Piñeda Cruz, informaba que la participación activa de los trabajadores de la Salud, de los habitantes de las comunidades y de las familias es imprescindible para garantizar el éxito en medio del difícil contexto epidemiológico.

En próximos días, iniciará la vacunación para los estudiantes entre los 12 y 18 años (en este grupo se incluyen los alumnos de Sexto Grado) y, más adelante, con los niños de Educación Primaria, de dos a 10 años.

Hasta ahora los trabajadores del gremio, los alumnos y las familias han sorteado los obstáculos impuestos por la pandemia, la lucha por la seguridad, la salud, la vida y el bienestar de nuestros infantes y adolescentes no termina, pero sin dudas lo que se vive hoy, anuncia más tranquilidad para todos. Abdala y Soberana 02 vuelven a la carga por la vida, eso llena de esperanza y buenas energías.

/nre/

