Analizan compleja situación con la covid-19 en área de salud del policlínico Gustavo Aldereguía

Las Tunas.- La compleja situación que enfrenta el área de salud del policlínico Gustavo Aldereguía, de esta ciudad, con más de 700 casos positivos a la Covid-19 en los últimos 15 días, no soporta un fallo más en el enfrentamiento a la pandemia, en lo que tienen una alta responsabilidad los grupos de trabajo comunitario en su accionar en cada barrio.

Así lo consideró Manuel René Pérez Gallego, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la Las Tunas, luego de discutir una nueva estrategia de trabajo con la dirección de esa entidad y reunirse con directivos de Salud en la provincia y el municipio cabecera, los presidentes de los Consejos populares tres, cinco y 18, delegados de circunscripciones y representantes de empresas y organizaciones de masa.

«Estamos defendiendo la salud de todos, y por eso no podemos seguir admitiendo que las personas no cumplan rigurosamente con las medidas. Realmente si no logramos que funcione el grupo de trabajo comunitario, con el control y fiscalización, con la exigencia en el barrio, que el grupo se haga respetar y el delegado de cada circunscripción cumpla con sus funciones, junto a los demás integrantes de la comunidad en el desempeño de las tareas no vamos a avanzar», señaló Pérez Gallego.

Afirmó que la pandemia hay que enfrentarla entre todos, y no se trata de ir a zonas alejadas de la ciudad, sino de trabajar en el barrio, en la calle de cada quien, donde se conocen los problemas que existen, y solo así se podrá cortar el contagio.

También insistió en la responsabilidad de la comunidad en el enfrentamiento a la pandemia, desde lo individual hasta lo colectivo, y criticó la gran movilidad que persiste en la población de manera injustificada, el incumplimiento de las medidas dentro de las viviendas y la trasmisión intradomiciliaria, que complejiza la situación cada día.

El Primer Secretario del PCC en Las Tunas analizó las deficiencias que todavía se presentan en la atención a las personas en los centros de aislamiento, causadas por las dificultades con el personal de apoyo, la alimentación, los problemas hidrosanitarios y la escasez de agua, e insistió en que los profesionales de la salud deben concentrarse en los pacientes porque para ello existe la estructura que soporta su labor, e indicó la identificación rápida de todo lo que afecte el servicio y resolverlo también con rapidez.

En los últimos dos días la provincia de Las Tunas ha tenido 988 casos positivos a la Covid-19, y de ellos 705 son del municipio cabecera, lo que muestra la complejidad del momento, por lo que a partir del próximo sábado en este territorio se concretará el cierre epidemiológico con la detención de todas las actividades del comercio y los servicios durante más de 10 días.

