Leonor Téllez: “todo lo que se haga con amor sale bien”

Las Tunas.- El hotel Las Tunas, situado en la ciudad homónima del oriente cubano, festeja su aniversario 38 con renovaciones en su infraestructura. Perteneciente a la cadena Islazul e inaugurado el 11 junio de 1983, esta instalación mantiene su posición relevante dentro de los productos turísticos locales debido, en lo fundamental, al colectivo que allí labora.

Leonor Téllez Fernández trabaja en este desde su apertura, lo que le ha permitido transitar por varios puestos de trabajo. Hoy se desempeña como capitana de salón del restaurante Majibacoa y confiesa sentirse enamorada de su quehacer porque, asegura, “todo lo que se haga con amor sale bien.

«Yo me siento bien y llena de vida, por eso, aunque estoy cerca de la edad de jubilación, todavía no pienso dejar de trabajar. Me gusta lo que hago y estaré aquí hasta que la salud me lo permita», afirma.

Escuche aquí más detalles sobre el desempeño de esta mujer en esta instalación hotelera que hoy festeja su aniversario con muchos logros y retos por cumplir.

