Leidis Pérez: “Me esforzaré al máximo para hacer un buen papel cuando llegue la competencia»

Las Tunas.- Debido a las difíciles condiciones epidemiológicas en la capital del país muchos atletas de las categorías inferiores, pero con el aval de pertenecer a diferentes preselecciones nacionales de mayores y que tienen competiciones internacionales en el horizonte, han tenido que trasladar sus bases de entrenamiento a sus respectivas provincias.

Aquí en Las Tunas entrenan varios representantes del Atletismo con la mente puesta en el Panamericano Juvenil que ofrecerá plazas y como se conoce cambió de fecha, ahora para el mes de diciembre.

Una de esas figuras con futuro promisorio es Leidis Pérez Rondón natural del municipio de Jobabo y especialista en el salto de longitud. En reciente visita a una sesión de entrenamiento que transcurre en la pista sintética aledaña a la sala polivalente Leonardo Mackenzie Grant, Leidis nos contó sobre la labor en estas jornadas.

“Estamos enfatizando en la preparación física, hacemos carreras, saltos e igualmente insistimos en el trabajo con las pesas para el fortalecimiento de los brazos. Todos los días variamos los ejercicios para no aburrirme y esto lo hemos logrado por la estrecha coordinación de mi profesor aquí con los preparadores de la selección nacional”.

Si de motivación se trata la propia Leidis tiene su criterio:” Mantenerme como voy y eso sí, esforzarme al máximo para cuando llegue el momento de la competencia hacer un buen papel”.

Esta prometedora atleta, que pese a su edad juvenil ya tiene como marca personal un “brinco” de 6.20 metros, nos pone al tanto de cómo fue que llegó a la preselección nacional:

“Ni yo misma me lo esperaba, salió un salto bueno en unos Juegos Nacionales Juveniles hace tres años atrás, gané la medalla de oro y como ya me venían siguiendo por mis buenos resultados ahí mismo me captaron”.

Leidis agradeció las atenciones recibidas en su provincia durante este tiempo de preparación, vuelve a insistir que se está preparando muy bien y dejó un mensaje para la afición tunera: “Que confíen en mí, daré todo en la competencia y para aquellos que les gusta el Atletismo que luchen por sus sueños, ellos se hacen realidad”.

