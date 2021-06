Pedro Pablo Álvarez en tiempos de cambio, y para bien

Las Tunas.- Hace siete meses que Pedro Pablo Álvarez Portelles terminó sus estudios en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge, de esta ciudad, con su mirada puesta en la Cibernética. Desde entonces es un soldado del Ministerio del Interior, que cumple su Servicio Militar Activo en la Delegación provincial de esa fuerza armada.

«Este tiempo en el Ministerio del Interior me da dado preparación de diversos tipos, comenzando por lo físico, la preparación política, que ha ayudado mucho a mi formación integral, que en la calle uno no le da mucha importancia, pero una vez que uno entra al Servicio Militar lo entiende todo, entonces se da cuenta de la importancia de estas preparaciones como seres humanos y para la nación».

Una vez que llegó a la Jefatura del Ministerio del Interior su vida cambió por completo, no solo por la disciplina y la rectitud de la vida militar, sino por enfrentarse a algo desconocido, pero con la convicción de que sería útil.

Pedro Pablo es otra persona desde que entró al Servicio Militar. Hoy siente que es un joven bien preparado para enfrentar sus estudios de Cibernética en La Habana, y su vida personal.

«Aquí aprendo lo que tiene que ver con la defensa de mi Patria. Como civiles nos acostamos a dormir todos los días sin imaginar cuánto se hace para asegurar la protección del país y de nuestro pueblo ante el enemigo externo e interno. Definitivamente, aquí me he transformado, por todas las enseñanzas, el proceso por el que he pasado, incluso en la agricultura. Antes nunca había trabajado en la agricultura, y ahora es algo normal, gracias a la labor que he desarrollado aquí».