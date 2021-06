Ascienden al grado de teniente coronel a un grupo de combatientes con brillante trayectoria en el Ministerio del Interior

Las Tunas.- Para la combatiente del Ministerio del Interior (Minint), Elaine Fonseca Oliva, recibir los grados de teniente coronel es lo más grande que ha tenido en su vida profesional, por todo el sacrificio que hay detrás de ello, y se emociona cuando lo dice, momentos después de terminado el acto provincial de Las Tunas en homenaje a esa institución armada en su 60 cumpleaños.

«En estos 34 años de vida militar el Minint es como si fuera mi casa. He aprendido mucho, de todas las cosas que se hacen, de la seguridad que tenemos, de lo humanos que somos, que si vemos a alguien con un problema y no tiene como resolverlo nosotros nos acercamos y lo ayudamos. Yo fui sargento cuando comencé en el Ministerio, y no pensé nunca que pudiera alcanzar el grado de teniente coronel por tantos compañeros valiosos que he conocido dentro de nuestras filas y lo merecen».

En audio

Elaine es una dentro de un nutrido grupo de oficiales que hoy recibieron ese grado como constancia de su empeño y sus desvelos por la defensa de la Patria, desde las diferentes trincheras del Ministerio del Interior, cuya Jefatura provincial recibió la Moneda 60 Aniversario del Minint, entregada por Manuel Pérez Gallego, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Secretario de la organización política en Las Tunas, y Jaime Chiang Vega, gobernador al mismo nivel.

Durante el acto el teniente coronel Güeimar Oquendo Reyes, dio lectura a la carta de felicitación enviada por el Ministro del Interior, General de División Lázaro Alberto Álvarez Casas, en la que se destaca el aval de una obra defendida con sangre y sacrificio en estrecha vinculación con el pueblo por los combatientes del Minint, leales continuadores del ejemplo del Líder de la Revolución Cubana Fidel Castro y el General de Ejército Raúl Castro.

Reconforta tanto heroísmo de los combatientes del Ministerio del Interior de #Cuba, que mantienen su desvelo para garantizar la seguridad de la nación. Ceremonia de ascenso a teniente coronel en #LasTunas. Reporte desde MiguelDN Podcasthttps://t.co/hhvMqDBgRy pic.twitter.com/QuwAQzaJ5e — MiguelDíazNápoles (@migueldn21) June 3, 2021

El Ministro del Interior pondera el aporte imprescindible y la consagración de cada uno de los combatientes en las múltiples trincheras en defensa de la seguridad del Estado y el orden interior, y los convoca a estar siempre con el pie en el estribo, fieles a los héroes y mártires, prestos al combate y con la firme convicción en la victoria.

Durante el acto también fueron reconocidos combatientes que en los diferentes frentes del Ministerio del Interior aportan día a día su intachable labor para garantizar la seguridad de la nación y la tranquilidad ciudadana.

/nre/